23 ago 2019 11:25

SE NON TI POSSIEDE IL DEMONIO, CI PENSA IL PRETE - IN PROVINCIA DI FIRENZE, IL 58ENNE DON EMANUELE DONDOLI VIENE INDAGATO PER VIOLENZE SESSUALI SU UNA 19ENNE CONVINTA DI ESSERE PREDA DI ENTITÀ MALVAGIE - IL RELIGIOSO L’AVREBBE CONVINTA A SPOGLIARSI PER SOTTOPORSI A MASSAGGI CON UN “UNGUENTO BENEDETTO”...