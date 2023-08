SE NON TI TRADISCE LA FIGA, LO FA IL CALCIO – IL LATITANTE ’NDRANGHETISTA VINCENZO LA PORTA, RICERCATO DA 11 ANNI, È STATO BECCATO GRAZIE ALLA FESTA SCUDETTO DEL NAPOLI – IL 60ENNE, VICINO AL CLAN CONTINI, PARTE DEL CARTELLO “ALLEANZA DI SECONDIGLIANO”, È STATO INDIVIDUATO DAI CARABINIERI DA UN'IMMAGINE DIFFUSA SUI SOCIAL PER CELEBRARE LA VITTORIA DELLA SQUADRA PARTENOPEA ­– È STATO ARRESTATO NELL’ISOLA GRECA DI CORFÙ E ORA DOVRÀ SCONTARE 14 ANNI PER…

Estratto dell’articolo di www.today.it

vincenzo la porta festeggia lo scudetto del napoli

Per 11 anni era stato un vero e proprio fantasma, inserito anche nella lista dei latitanti pericolosi del ministero dell’Interno, poi è arrivato lo scudetto del Napoli. Vincenzo La Porta, 60enne napoletano ritenuto vicino al clan Contini, parte del cartello criminale "Alleanza di Secondigliano", è stato arrestato dai carabinieri del nucleo investigativo di Napoli, che attraverso il web patrolling, hanno scandagliato nei social e nei suoi movimenti finanziari e lo hanno trovato nell’isola greca di Corfù.

A tradirlo la passione per il calcio e per il Napoli. Con la vittoria dello scudetto, La Porta non ha potuto fare a meno di festeggiare e i carabinieri lo hanno riconosciuto in una foto scattata alla facciata di un ristorante: cappello da baseball e una sciarpa azzurra tra le mani.

Dopo una lunga serie di accertamenti e pedinamenti, svolti con la collaborazione delle forze di polizia greche, i carabinieri lo hanno bloccato in strada, mentre era in sella al suo scooter.

[…]

arresto di vincenzo la porta a corfu

Nel corso degli anni di latitanza il 60enne è stato condannato in contumacia, ritenuto il promotore di un’associazione a delinquere dedita da anni all'evasione fiscale, alla frode fiscale e a truffe in danno di fornitori esteri.

I componenti del sodalizio sono riusciti nel corso degli anni ad accaparrarsi considerevoli fette di mercato grazie a forniture imponenti ottenute a fronte di garanzie sostanzialmente inesistenti.

[…] Dovrà scontare 14 anni e 4 mesi di reclusione, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso proprio dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli. La Porta è ora in un carcere greco, in attesa dell’estradizione.

