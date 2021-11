SE NON VI VA BENE L'OBBLIGO, BECCATEVI L'OBBLIGO MASCHERATO - L'INFETTIVOLOGO BASSETTI: "SERVE NUOVA STRETTA SUL GREEN PASS, MOLTI SI CONVINCEREBBERO A VACCINARSI, A PARTE IL 2-3% IDEOLOGICAMENTE CONTRARIO. NEL MIO OSPEDALE L'80% DI RICOVERATI È NON VACCINATO, NON POSSIAMO PERMETTERCELO. IMMUNIZZARE I BAMBINI? SÌ, PER IL LORO BENE, COME SI FA PER MORBILLO, PAROTITE, VARICELLA. I NO VAX? UN MONDO CHE PERDE COSÌ RAPIDAMENTE LA MEMORIA MI FA PAURA…”

Da “Radio Cusano Campus”

matteo bassetti

Il Prof. Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Sull’aumento dei contagi in Europa. “Certamente è una situazione pericolosa, ma qual è l’alternativa? Noi non abbiamo la possibilità di controllare i nostri confini – ha affermato Bassetti -. Posso anche dire che è bene farlo, ma poi sappiamo che è impossibile considerando anche le persone che arrivano su gomma. Ha più senso secondo me che si lavori sugli strumenti che abbiamo a disposizione, probabilmente bisognerebbe ragionare su una restrizione dei criteri del green pass”.

matteo bassetti

Sulle modifiche al Green pass. “Alcune attività in questo periodo andrebbero ristrette unicamente a chi è vaccinato e a chi è guarito. Questo porterebbe molte persone a vaccinarsi. Chi è ideologicamente schierato contro le vaccinazioni, che è secondo me il 2-3%, non si vaccinerebbe, ma tutto il restante sono convinto che se fossero limitate alcune attività andrebbe a vaccinarsi.

matteo bassetti

Sarebbe una sorta di obbligo indiretto, io sarei per l’obbligo diretto ma non si può fare perché sarebbe un trattamento sanitario obbligatorio, e allora bene quello indiretto. I nostri reparti oggi sono pieni di non vaccinati, l’80% di ricoveri che oggi faccio al San Martino riguardano persone non vaccinate.

MATTEO BASSETTI E LA SCRITTA UMILE IN UFFICIO

Non possiamo permetterci di riempire i nostri reparti ospedalieri con persone che non si sono volute vaccinare e ritornare alla saturazione dei posti letto che abbiamo avuto prima del vaccino”.

Sui vaccini per gli under 12. “Noi dobbiamo vaccinare i bambini perché questa è una malattia infettiva prevenibile che, seppur raramente, può dare delle complicazioni anche ai bambini. In un caso su 7 il covid può dare le complicanze del long covid, in rari casi si può anche morire. Il ragionamento che dobbiamo fare per il vaccino per il covid è lo stesso che facciamo sul vaccino per il morbillo, per la parotite, per la varicella”.

MATTEO BASSETTI 1

Sui no vax. “Un mondo che perde così rapidamente la memoria è un mondo che fa paura. Quando vedo certe manifestazione significa aver dimenticato oltre 100mila persone morte, gli operatori sanitari che hanno lottato, è un Paese in cui non mi riconosco almeno in questa parte, è come non riconoscere il sacrificio di chi è andato in guerra. Io penso che la cosa più importante però sia mettere in evidenza la grande maggioranza che la memoria ce l’ha e che ogni giorno ringrazia gli operatori sanitari”.

MATTEO BASSETTI 2