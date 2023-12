9 dic 2023 09:36

SE NON VOLETE SENTIRE LA PUZZA DI MERDA NON ANDATE A VIVERE IN CAMPAGNA! – IN FRANCIA È GUERRA TRA ALLEVATORI, AGRICOLTORI E FIGHETTI STRONZETTI CHE SOGNANO LA VITA FUORI DALLE CITTÀ. QUESTI ULTIMI NON SANNO CHE LE MUCCHE MUGGISCONO E CHE DA UNA FATTORIA PUÒ PROVENIRE PUZZA DI ESCREMENTI – I TRIBUNALI SONO OBERATI DI LAVORO A CAUSA DELLE 480 CAUSE DI “NEO RURALI” CHE, DOPO IL COVID, SONO SCAPPATI IN CAMPAGNA PER ANDARE A ROMPERE LE PALLE A CHI LÌ SI SPACCA LA SCHIENA – E ORA CI SARÀ UNA LEGGE CHE…