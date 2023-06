8 giu 2023 19:24

SE NON VUOI CRITICHE, NON TI ESPORRE – AURORA RAMAZZOTTI MOSTRA IL FIGLIO ALLATTATO AL BIBERON E I FAN INIZIANO A TEMPESTARLA DI DOMANDE SUL PERCHÉ NON LO ATTACCASSE PIÙ AL SENO – L’INFLUENCER, CHE NON INFLUENZA UN BEL CAVOLO, SI È INCAZZATA PER I QUESITI E HA RISPOSTO PICCATA: "SMETTETELA DI DARE CONSIGLI NON RICHIESTI..."