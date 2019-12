SE ODIATE IL VOSTRO CAPO, NON VI CONVIENE LEGGERE LA STORIA DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE AMERICANA CHE HA DATO UN BONUS NATALIZIO DI 10 MILIONI DI DOLLARI AI SUOI DIPENDENTI: PER PREMIARE IL LAVORO DI SQUADRA, UN PREMIO DI 50MILA DOLLARI (IN MEDIA) A TESTA – ADESSO POTETE PIANGERE SUL VOSTRO PANETTONE OMAGGIO. E NON LAMENTATEVI: PER ALCUNI IL CAPO NON HA PREVISTO NIENTE PERCHE'… - VIDEO

Un bonus natalizio di 10 milioni di dollari: è il regalo che si troveranno sotto l’albero i dipendenti di una società immobiliare americana. L’annuncio è stato dato dai vertici della società durante l’annuale party natalizio con gli impiegati che erano totalmente all’oscuro della «strenna» che stavano per ricevere.

La società è la «St. John Properties», che ha sede nel Maryland e che ha nel suo organico 198 persone. In media ognuno di loro riceverà un premio di 50.000 dollari.

Ognuno degli impiegati ha ricevuto una busta all’interno della quale c’era la comunicazione del «bonus». «Non riuscivo a credere a quel che vedevo, non ho parole appropriate per descrivere come mi sono sentita e sono ancora scioccata » ha raccontato una delle beneficiate alla Cnn.

Il presidente della «St. John Properties», Lawrence Maykrantz ha detto sempre alla Cnn che la società ha raddoppiato i suoi utile nel giro di 14 anni e che il gesto vuole essere un ringraziamento per tutti i suoi collaboratori che hanno concorso al raggiungimento di questo risultato.

La pioggia di dollari non è caduta in maniera uniforme su tutti gli aventi diritto. Un impiegato fresco di assunzione e che in pratica non aveva ancora cominciato a lavorare, si è ritrovato in busta 100 dollari in più del previsto mentre il premio più cospicuo è stato di 270.000 dollari.

