28 mag 2023 08:50

SE OSTENTI VIENI PUNITO – DA UNA GIOIELLERIA IN PROVINCIA DI PADOVA SONO STATI RUBATI DEI PREZIOSI E UN ROLEX TEMPESTATO DI DIAMANTI PER UN VALORE COMPLESSIVO DI 100 MILA EURO – IL PROPRIETARIO 24ENNE, MOLTO FAMOSO SUI SOCIAL, POCHI GIORNI PRIMA AVEVA PUBBLICATO DELLE FOTO DELL’OROLOGIO APPENA ARRIVATO IN NEGOZIO - I LADRI SI SONO FIONDATI NEL NEGOZIO L’HANNO FATTO SPARIRE IN PIENA NOTTE – E ORA? IL GIOIELLIERE DERUBATO: “MI RIVOLGO AL DIRETTO INTERESSATO PER RISOLVERE ALLA VECCHIA MANIERA…”





Estratto dell’articolo di Angela Vettorato per www.corriere.it gioielleria derubata a padova Colpo grosso in pieno centro ad Abano Terme, nel Padovano. Un ladro, probabilmente più di uno, nella notte tra lunedì e martedì scorsi ha preso di mira la nota gioielleria «Il Gioiello»: meticolosi ed organizzati, in poco più di un minuto i malviventi hanno sfondato la vetrinetta esterna al negozio, rubando, insieme ad altri preziosi, un orologio da polso tempestato di diamanti, per un bottino di oltre 100 mila euro. «I ladri hanno usato una carotatrice con punta diamantata – racconta il titolare, Gian Marco Tonello, 24 anni -. Così hanno avuto accesso alla vetrinetta esterna al negozio dove erano in esposizione sei pezzi, tra bracciali e anelli. Il pezzo forte era l’orologio, indubbiamente l’obiettivo principale del furto. Ci hanno messo appena un minuto e trenta secondi a razziare quello che potevano, impossibile per le autorità intervenire in tempo». marco tonello L'orologio rubato è un modello di lusso molto raro su cui sono stati apposti 14 carati di diamanti per un valore di circa 30 mila euro. «È più un gioiello che un orologio vero e proprio – sottolinea Tonello –, tanto che in Italia che ne sono solo una manciata. Io ne avevo uno, che era già stato venduto e per cui avevo già ricevuto una parte del compenso. Lo avevo ritirato giusto cinque giorni prima, mostrato sui social e poi lo avrei spedito il giorno successivo alla notte del furto». Tonello è seguitissimo sui social - oltre 28 mila follower su Instagram – per i suoi contatti con rapper e cantanti, a cui è solito procurare questo tipo di gioielli. «Lavorando con i social – racconta – avevo messo in conto pro e contro di mostrare i miei pezzi, compreso attirare sguardi indiscreti. Ero molto orgoglioso del pezzo, così il giorno stesso del furto ho allestito la vetrina. rolex rubato a padova I ladri, professionisti su commissione, stavano aspettando solo un mio momento di distrazione. Se non fosse stata una spaccata, magari sarebbero entrati a mano armata per impossessarsi comunque dell'orologio e a questo punto meglio sia andata così». […] «La mattina seguente al furto ho scoperto con mio rammarico che, essendo esposto di notte, l'orologio non era coperto da alcuna assicurazione. Io ho già provveduto a ricomprarlo per accontentare il cliente, ma il costo di tutti i gioielli ora ricade tutto su di me». ladri in azione […] Benché le autorità siano sulle tracce dei malviventi, Tonello ha ben chiaro chi abbia commissionato la rapina: «Sto ancora valutando se fare denuncia o rivolgermi al diretto interessato e risolvere alla vecchia maniera, di certo voglio che la cosa si risolva, in un modo o nell’altro».