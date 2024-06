3 giu 2024 10:31

SE IL PAPA E' ACCIACCATO, IL DALAI LAMA NON STA MEGLIO - L’88ENNE CAPO SPIRITUALE TIBETANO SI ANDRA’ A CURARE NEGLI STATI UNITI IL 20 GIUGNO - IL DALAI LAMA, IN ESILIO IN INDIA DAL 1959 DOPO LA SUA FUGA DAL TIBET, ANDRÀ NEGLI STATES PER TRATTAMENTI ALLE GINOCCHIA – L’ANNO SCORSO ERA FINITO AL CENTRO DELLE POLEMICHE PER IL VIDEO IN CUI CHIEDE DI “CIUCCIARE LA LINGUA” A UN BIMBO...