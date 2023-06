8 giu 2023 19:54

SE PENSATE CHE GLI AFFITTI IN ITALIA SIANO CARI, SAPPIATE CHE A NEW YORK UN MINUSCOLO APPARTAMENTO DI 7 METRI QUADRATI, SENZA BAGNO, È STATO AFFITTATO PER 2.350 DOLLARI AL MESE – IL POVERO DISGRAZIATO NON SOLO SPENDERÀ UNA TALE CIFRA PER UN LOCULO, MA HA DOVUTO ADDIRITTURA "COMBATTERE" PER OTTENERLO. C’È STATA INFATTI UNA COMPETIZIONE TRA I POTENZIALI INQUILINI CHE HA FATTO LIEVITARE IL PREZZO – IL MOTIVO DELLA “GARA” È LA… - VIDEO