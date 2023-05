CAFONALINO FOREVER YOUNG – CHI MEGLIO DELLA 90ENNE SANDRA MILO PER INAUGURARE IL PRIMO CENTRO “LONGEVITY” A ROMA, CHE PROMETTE UNA LUNGA VITA A CHI SI SOTTOPORRÀ A TRATTAMENTI DI ULTIMA GENERAZIONE – SANDROCCHIA NOSTRA INDOSSA LA TUTA E PROVA LA CRIOCAMERA. POI SI PRESENTA CON ABITO VERDE CHE È UN PUGNO IN UN OCCHIO AL PARTY ORGANIZZATO PER L'OCCASIONE, TRA LA "MATRONA" DI MISS ITALIA PATRIZIA MIRIGLIANI, SEBASTIANO SOMMA E UNO STUOLO DI SVIPPATI VARI – FOTO BY DI BACCO