SE PURE LEONARDO PIERACCIONI SI METTE A FARE FILM IMPEGNATI SIAMO SPACCIATI – IL REGISTA SFANCULA LE COMMEDIE E A "OGGI" ANNUNCIA CHE IL SUO NUOVO FILM “PARE PARECCHIO PARIGI” È DIVERSO DA TUTTO QUELLO CHE HA FATTO: “LE COMMEDIE HANNO MOSTRATO IL FIANCO. NE ABBIAMO FATTE TROPPE, ABBIAMO VISSUTO DI RENDITA E POI A UN CERTO PUNTO IL PUBBLICO È RIMASTO DELUSO..."

Anteprima da “Oggi”

leonardo pieraccioni

«Le commedie hanno mostrato il fianco. Oggi bisogna quasi nasconderle. Ne abbiamo fatte tante, forse troppe, abbiamo vissuto anche di rendita. Il pubblico fino a un certo punto ci ha seguito, poi, forse, è rimasto deluso. Sì, in effetti “Pare parecchio Parigi” è diverso da tutto quello che ho fatto finora».

Leonardo Pieraccioni anticipa il suo nuovo film a OGGI, in edicola da domani: «Volevo raccontare i non detti che avvelenano i rapporti tra figli, genitori, fratelli, senza che a nessuno venga in mente di sistemare le cose. Nel film, il babbo arriva a fine corsa e tutti capiscono che rimane un’ultima chance. Ora o mai più». E il babbo è Nino Frassica: «Per convincerlo gli ho mandato un messaggio vocale. Ho immaginato che fosse pigro come me, e gli ho detto che se voleva poteva starsene sdraiato tutto il film e gli mettevo anche l’aria condizionata».

copertina di oggi del 18 gennaio 2024

Alla base una storia vera ma niente di autobiografico: «Con mio babbo Osvaldo e mia mamma Carla era tutto alla luce del sole. In casa più che ridere non si faceva. Sembravano Vianello e la Mondaini, lui alto con questo humor all’inglese, mamma più caustica. Babbo non ride più perché è morto da 7 anni, ma la mia mamma ancora ride, ride, ride».

