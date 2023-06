SE PUTIN TRABALLA, LA CINA TREMA - A PECHINO NON SERVE UN PUTIN INDEBOLITO, SCONFITTO E UMILIATO: XI JINPING VUOLE UNA RUSSIA FORTE CHE TENGA TESTA ALL’OCCIDENTE IN EUROPA, MENTRE LA CINA SI ESPANDE NEL PACIFICO - LA DIPLOMAZIA CINESE MINIMIZZA IL CASO PRIGOZHIN: “UN AFFARE INTERNO. MANTENIAMO UNA BUONA E STRETTA COMUNICAZIONE A TUTTI I LIVELLI CON MOSCA” - GLI ANALISTI AMERICANI: “XI HA LA NECESSITÀ DI EVITARE CHE LA RUSSIA SUBISCA DISORDINI INTERNI CHE POTREBBERO PORTARE ALL’ASCESA DI UN REGIME OSTILE ALLA CINA. UN PUTIN INDEBOLITO POTREBBE ANCHE DESTABILIZZARE L’ENORME CONFINE, DI OLTRE 4MILA KM, CHE I DUE PAESI CONDIVIDONO”

1 - CINA, 'CON RUSSIA STRETTA COMUNICAZIONE A TUTTI I LIVELLI'

(ANSA) - PECHINO, 26 GIU - La Cina e la Russia mantengono "una buona e stretta comunicazione a tutti i livelli". Lo ha assicurato la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, ribadendo nel briefing quotidiano la posizione ufficiale di Pechino sul caos creatosi nel weekend in Russia, secondo cui "l'incidente del gruppo Wagner è un affare interno" di Mosca. Mao ha inoltre ricordato che "in qualità di vicino amichevole e partner strategico globale di coordinamento nella nuova era, la Cina sostiene e crede che la Russia possa mantenere la stabilità nazionale e raggiungere sviluppo e prosperità".

2 - I TIMORI DI PECHINO “MOSCA PARTNER STRATEGICO SOSTENIAMO LA SUA STABILITÀ”

Estratto dell’articolo di Gianluca Modolo per “la Repubblica”

La prima reazione ufficiale di Pechino è arrivata solamente nella tarda serata di ieri. «Come vicino amichevole e partner strategico, la Cina sostiene la Russia nei suoi sforzi per proteggere la stabilità del Paese, svilupparsi e raggiungere la prosperità», dichiara il Ministero degli Esteri in un breve comunicato. Aggiungendo […] che quanto appena accaduto in Russia è un «affare interno» del Paese. Il presidente Xi Jinping, almeno pubblicamente, continua invece ancora a tacere.

Di un Putin indebolito o, peggio, sconfitto e umiliato alle porte di casa, Xi sa bene che non se ne fa niente. Per la Cina, ciò che sta accadendo rappresenta una delle più grandi preoccupazioni. […] La stabilità di Mosca, per Pechino, è cruciale. […]

A Pechino ieri il ministro degli Esteri Qin Gang ha ricevuto infatti il numero due della diplomazia russa Andrei Rudenko per discutere di «questioni internazionali e regionali di interesse comune». Anche se […] la Cina ha poca capacità di influenzare gli eventi. Un intervento nella politica interna russa sarebbe un passo azzardato […]

I media statali cinesi hanno minimizzato la rivolta guidata da Prigozhin. […] Un Putin indebolito priverebbe Xi di un “amico” fidato e potrebbe anche destabilizzare l’enorme confine — oltre quattromila chilometri — che Cina e Russia condividono. «Xi ha bisogno di una Russia amichevole e relativamente forte che possa sfidare il potere americano in Europa mentre Pechino spinge la sua influenza in Asia», sostiene Hal Brands, professore alla Johns Hopkins.

«Pechino ha un profondo interesse strategico nel garantire che Mosca — e Putin in prima persona — rimanga un valido alleato per arginare il potere degli Stati Uniti. Ha la necessità strategica di evitare che la Russia subisca disordini interni che potrebbero portare all’ascesa di un regime ostile alla Cina», scrive John Culver dell’Atlantic Council. «Una Russia che barcolla significa un maggiore isolamento per la Cina. Se cade Putin, Pechino aspetterà che la polvere si depositi e coltiverà la nuova struttura di potere, forse consigliando alla Russia di uscire dall’Ucraina per concentrarsi sulla competizione a lungo termine con l’Occidente». […]

