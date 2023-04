SE QUESTO E' UN UOMO - A BRESCIA, ALLE 4 DI NOTTE, IN SEGUITO A UNA LITE CON LA MOGLIE, UN UOMO HA CARICATO I QUATTRO FIGLI IN MACCHINA E POI LI HA ABBANDONATI PER STRADA – I BAMBINI, IL PIÙ PICCOLO DEI QUALI HA POCHI MESI, SONO STATI TROVATI DAI CARABINIERI INFREDDOLITI E SPAVENTATI – L'UOMO, CHE È STATO DENUNCIATO, ERA CONVINTO DI AVER LASCIATO I FIGLI SOTTO CASA DEI SUOCERI, CHE IN REALTÀ AVEVANO TRASLOCATO DA TEMPO…

Soli. Al buio, al freddo, sul marciapiede. Due, in fasce, adagiati nel seggiolino per l’auto. Altrettanti, in lacrime, terrorizzati, a tenersi per la manina. Sono rimasti così, per circa mezz’ora, quattro fratellini (tra gli zero e i tre anni) sul ciglio di una strada a Urago Mella, a Brescia, in piena notte.

I carabinieri li hanno trovati, scaldati e tranquillizzati, alle quattro del mattino, dopo che un residente, svegliato dal pianto, li ha visti dalla finestra (e tenuti d’occhio per tutto il tempo) e ha chiamato il 112. […]

Ad abbandonarli è stato il padre, 23 anni, residente in Germania come la moglie, coetanea, la quale però, a seguito dell’ennesima lite, nel frattempo era tornata nel Bresciano, dai genitori. I quali, però, hanno pure cambiato casa. Perché il papà dei bambini — a sua volta rientrato in Italia per accudire il padre malato — pur avendo compiuto un gesto abominevole, era certo di aver lasciato i piccoli proprio sotto casa del suocero […]

Trasferiti in ospedale per gli accertamenti, i bimbi stanno bene e sono stati affidati alla madre su disposizione della Procura minorile. Il padre è stato denunciato.

