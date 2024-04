SE QUESTO È IL CAPO DELLA CYBER-INTELLIGENCE, ALLORA GLI ISRAELIANI SONO NEI GUAI – DOPO AVER TRASCORSO PIÙ DI 20 ANNI NELL'OMBRA, UN INCREDIBILE SVISTA HA SVELATO L'IDENTITÀ DI YASSI SARIEL, IL CAPO DELL’UNITÀ 8200, IL PIÙ POTENTE E FAMOSO REPARTO DI INTELLIGENCE DI TEL AVIV – È BASTATA UNA RICERCA SU AMAZON DA PARTE DEL “GUARDIAN” PER SCOPRIRE IL SUO NOME: UNA VERSIONE ELETTRONICA DEL SUO LIBRO, “THE HUMAN-MACHINE TEAM” INCLUDEVA UN INDIRIZZO EMAIL ANONIMO CHE PUÒ ESSERE FACILMENTE RICONDOTTO AL SUO ACCOUNT GOOGLE – TUTTO È PARTITO DA UN’INCHIESTA SU...

Estratto dell’articolo di Pier Luigi Pisa per www.repubblica.it

Il capo dell’Unità 8200, il più potente e famoso reparto di intelligence israeliana, si chiama Yossi Sariel. La sua identità è rimasta segreta per più di venti anni. Finché il Guardian, con una “semplice” ricerca su Amazon, ha posto fine al suo anonimato.

“L'imbarazzante falla di sicurezza - scrive il quotidiano britannico - è legata a un libro che Sariel ha pubblicato su Amazon. […] Una versione elettronica del libro includeva un indirizzo email anonimo che può essere facilmente ricondotto al nome e all'account Google di Sariel” ha aggiunto il Guardian.

L’esercito israeliano avrebbe comunicato al quotidiano britannico che l’indirizzo e-mail in questione non era quello personale di Sariel, ma era stato creato appositamente per le questioni legate al suo libro. Queste tracce digitali, insomma, hanno tradito il capo dell’intelligence israeliano.

E hanno confermato le informazioni già in possesso di due siti d’informazione israeliani, +972Mag e Local Call, che hanno rivelato come l’intelligenza artificiale venga usata dall’esercito israeliano per individuare parte dei bersagli che gli aerei colpiscono all’interno della Striscia di Gaza.

Il libro scritto da Sariel si chiama "The Human-Machine Team: How to Create Synergy Between Human and Artificial Intelligence That Will Revolutionize Our World" […] Nel suo libro Sariel sostiene “la necessità di progettare una macchina speciale in grado di elaborare rapidamente enormi quantità di dati per generare migliaia di potenziali "bersagli" per attacchi militari in piena guerra” hanno scritto nella loro inchiesta +972Mag e Local Call. “Ebbene una tale macchina esiste davvero” sostengono i due siti israeliani.

[…] Il Nyt ha messo in luce come l’Unità 8200 di Sariel utilizzi questa tecnologia per individuare persone legate ad Hamas, in seguito all’attacco a Israele condotto il 7 ottobre 2023. Ma il quotidiano americano ha anche sottolineato, attraverso le sue fonti, come il riconoscimento facciale utilizzato da Israele, talvolta, commette errori. Diversi civili sono stati associati, per errore, ad Hamas.