SE L’AMORE VA DI MODA FA VENDERE – ORMAI LE COPPIE DA COPERTINA SONO UNA GALLINA DALLE UOVA D’ORO PER I MARCHI DI FASHION CHE FANNO A GARA PER VESTIRLI. SE LE PUMP DI VERSACE SONO DIVENTATE VIRALI GRAZIE AI FERRAGNEZ, SU “STYLIGHT” SONO AUMENTATE LE RICERCHE PER I BUCKET HAT E I BLAZER IN PELLE INDOSSATI DA JUSTIN E HAILEY BIEBER - TOM HOLLAND E ZENDAYA HANNO FATTO LIEVITARE LE RICERCHE DI CALZE CON GLI STRASS E BLAZER GLITTERATI E MENTRE RIHANNA E ASAP ROCKY PORTANO IN ALTO LE…

Silvia Cutuli per “il Messaggero”

fedez chiara ferragni

Lo stile come l'amore è eterno finché dura, tanto più in vista di San Valentino quando sono le coppie celebri come i Bennifer, i Biebers e i Ferragnez le icone fashion in grado di influenzare le ricerche online e i desideri d'acquisto di capi e accessori.

«La pandemia ha polarizzato i conflitti e rafforzato la sintonia di coppia spiega Francesco Morace dell'istituto di ricerca Future Concept Lab di Milano non c'è miglior modo di esprimere l'intesa se non attraverso un look ben assortito che simboleggia un progetto di vita comune».

justin bieber hailey baldwin

Guardare per credere i Bennifer, un ritorno di fiamma che è un vero toccasana per i romantici ma soprattutto per i modaioli. «Indimenticabili le coppie classiche del passato come Grace Kelly e Ranieri di Monaco, così come Jacqueline e John Kennedy - dice Elisa Negro, image coach e consulente di stile - Oggi citerei Meghan e Harry in un trionfante compromesso tra classe e freschezza, insieme a Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi: lui sempre inappuntabile e lei non a caso nominata dal magazine Tatler come Royal più chic d'Europa».

rihanna e asap rocky 2

IL GUARDAROBA

In vista del 14 febbraio, la piattaforma di ricerca moda Stylight si è focalizzata sulle power couple che mettono in atto le scelte di stile più impattanti sul guardaroba.

L'unione fa la forza: lo dimostra il caso delle pump in raso brillante della collezione Versace divenute virali dopo che Fedez le ha indossate insieme a Chiara Ferragni. Uniti sul filo del denim il rapper Kanye West e l'attrice di Diamanti Grezzi Julia Fox.

tom holland e zendaya

La neo coppia in outfit di jeans coordinato opta per lo stile Duemila tra pantaloni a vita bassa e gioielli vistosi tra i più chiacchierati e condivisi su Instagram e TikTok. Justin e Hailey Bieber puntano su cappelli e capi in pelle: +52% di clic su Stylight per i bucket hat, +47% per i blazer in pelle. Suggerimenti per il look da sera?

ben affleck e jennifer lopez met gala 2021 2

Sul red carpet Tom Holland e Zendaya non sbagliano un colpo. I due celebri attori fanno lievitare le ricerche di calze con gli strass e blazer glitterati (+139%). Internauti impazziti per i cappotti imbottiti rosa non appena Rihanna e Asap Rocky hanno reso pubblico lo scatto che li ritrae in dolce attesa a passeggio per le strade di Harlem.

L'effetto street-style è fortissimo nonostante la posa e il look il lungo piumino di lei è uno Chanel del 1996 - non siano frutto di una coincidenza ma ben orchestrati davanti all'obiettivo del fotografo Miles Diggs. Esempio di coppia solida nella vita e nel look quella di due giapponesi over 60 che sulla loro vetrina Instagram bonpon511 appaiono giornalmente sorridenti e rigorosamente vestiti in fantasie coordinate.

jennifer lopez e ben affleck a venezia 3

SNEAKER E CAPPELLI

Ci pensano poi designer e stilisti a siglare speciali collezioni di coppia. Da Gucci borse a forma di cuore e modelli con la scritta Love fanno la loro comparsa nella collezione Valentine Day 2022 firmata dal direttore creativo Alessandro Michele. Da Loewe è il color rosso batticuore che accende accessori e piccola pelletteria.

Due cuori e un cappello nella nuova capsule collection Love hats di Etro con una selezione di bucket hat stampati. «L'affinità stilistica è una sorta di marchio personalizzato per le coppie - dichiara Alex De Pase alla guida dell'omonimo marchio di calzature dalla suola tatuata c'è chi punta su un modello di sneaker identico e chi sceglie un accostamento cromatico vincente».

ferragnez in giappone 33

E per la cena romantica? «Se lei volesse sfoggiare un lungo abito da sera con spacco, è chiaro che il partner dovrebbe accompagnare con un completo a due pezzi, scuro e formale suggerisce Elisa Negro - Se lui optasse per una camicia azzurrata e un jeans scuro, sarebbe auspicabile che lei scegliesse un mini dress, privo di fronzoli e artifizi».

