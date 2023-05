SE C’È UNA COSA PER CUI L’ITALIA È ALL’ESTERO OSANNATA È IL PORNO. E PER LE NOSTRE ATTRICI - BARBARA COSTA: “LE NOSTRE DEE MALENA, MARTINA SMERALDI E VALENTINA NAPPI APPAIONO NELLE CHAT DEI PORNO-FAN I PIÙ SFEGATATI - I VIDEO DI PC E TABLET E SMARTPHONE FUORI PENISOLA PESANTEMENTE SI APPANNANO PER LE LORO GRAZIE…” - ECCO COSA PENSANO E SCRIVONO DI LORO GLI APPASSIONATI: “SI VEDE CHE SONO PROPRIO AFFAMATE DI…”

Barbara Costa per Dagospia

valentina nappi (4)

“Wooowww!”, “che c*li deliziosi!”, “sbalorditive!”. Ma quale pizza e mandolino, ma quali Måneskin, se c’è una cosa per cui l’Italia è all’estero osannata è il porno! E per le attrici italiane nel porno! Vi siete mai chiesti che pensano e come valutano fuori dall’Italia le nostre dee datesi al porno, in particolare le tre al top, Malena, Martina Smeraldi e Valentina Nappi? I porno-mani e europei e americani "acchiappano" le pornoattrici italiane dal loro esordio, e fin dal loro primo orgasmo porno.

Difatti e Malena e Martina Smeraldi appaiono nelle porno chat dei porno-fan i più sfegatati subitissimo, appena i loro porno di debutto sono in rete, e c’è il trailer, le foto promozionali. E agganciate sui loro profili social. I video di Pc e tablet e smartphone fuori penisola pesantemente si appannano per le grazie di Malena e Martina, per i loro sederi innanzitutto!

martina smeraldi (9)

Se la Smeraldi è stata chissà perché scambiata per algerina (?), è della sua natia Sardegna che sono impiccioni, della sua giovane età, e c’è chi giura di star imparando l’italiano solo “per venire in vacanza in Sardegna per vederti!”. Non c’è dubbio: di Martina seduce la sua impudenza, la sua sicurezza, “Martina mi arrapa perché è lei arrapata, è affamata di caz*i, o almeno è abbastanza furba da fingere, fa lo stesso!”.

martina smeraldi

Martina è irresistibile “in reggicalze e tacchi alti”, “io deliro a vedere il suo c*lo”, e però ha un difetto, “Martina deve migliorare nei p*mpini”. Il porno di Martina più strabiliante? La sua gangbang a 69 con Malena! Se tra i porno italiani più visti e sbavati c’è quello Malena, Martina e Valentina in threesome poi orgia by Rocco Siffredi, di Malena è applaudito il suo corpo, “teen a 40 anni”, ma ben di più la sua personalità: di Malena strega la sua storia, che abbia iniziato col porno 33enne mollando vita e lavoro stabili. E incuriosisce che il suo fare porno sia spaziato da sue "pulite" presenze in TV.

valentina nappi (2)

Ai fan stranieri nieeeeente sfugge: lo sanno che Malena ha partecipato all’Isola dei Famosi, lo sanno che va in TV, e sono impressionati da ciò che afferma e dalla sua verve. Le "penetrazioni" di Malena non porno sono cercate su YouTube e i fan si dannano se manca la traduzione!

Ma se c’è un aspetto estraneo al porno che della nostra Malena intriga è il suo passato in politica! Credete che i fan non italiani non ne sappiano? Lo sanno, ne sanno, ma alcuni hanno nozioni alterate della sua ex militanza PD: la reputano ex politico di rilievo, con incarichi di rilievo nell’esecutivo nazionale, quando in realtà Malena è stata semplice delegata regionale, per pochissimo tempo.

martina smeraldi (4)

“Malena, tu sei un sogno assoluto”, e “Mallena (c’è chi la chiama così!) sono innamorato di te, quando vieni negli USA per anal gang-bang?”. Le italiane sono "esotiche" agli occhi degli americani. È questo che li sballa, gli americani perdono la testa “per l’accento” delle nostre ragazze nei video (ma ecco a che servono i porno dialogati, a farlo venir duro!!!).

Un discorso tutto a parte lo stramerita Valentina Nappi, vera e grossa pornostar internazionale, negli Stati Uniti amatissima: lo attesta e lo prova la trepidazione con cui s’è atteso il suo ritorno in porno terra americana. Social tampinata in ogni spostamento, i fan sono in pieno trip onanistico per le scene che dei suoi ultimi lavori Valentina rilascia. Ci sono quelle con Isiah Maxwell, i duri facial, la "GangBang di Emergenza" girata per Brazzers, il porno dove Valentina fa l’insegnante di italiano, e ai fan non è sfuggito che se l’è depilata! Valentina può contare su eserciti di fan a lei fedeli, fan che la seguono da 11 anni, cioè da sempre, da quando nei suoi iniziali video (ma credo solo due) usava l’alias "Naomi".

valentina nappi (3)

L’irruzione di Vale Nappi nel porno è stata pari a uno tsunami. Ha sconvolto la platea del porno, le ha “tolto il fiato” per la sua “naturale bellezza, i suoi seni inebrianti”, la sua mediterraneità, “le sue forme ispirano soggezione”, “il suo viso, le sue espressioni urlano ‘sc*pami, io adoro sc*pare’…”, “lo prende dietro come una campionessa!” (qui rimarco che Valentina, a differenza del 90 per cento delle sue colleghe, si è rivelata disinvolta nell’anale seduta stante, e ciò nel porno è rarissimo, sicché stupente), “è più calda dell’inferno!”.

valentina nappi isiah maxwell

Questi i commenti sui preludi di Valentina Nappi nel porno, e i fan non hanno perso tempo nel rintracciare ogni ragguaglio privato che la riguardasse, dove è nata e vive, che è diplomata al liceo artistico, ha frequentato design all’università e che, novizia porno, era già fidanzata con chi oggi è suo marito.

E le incursioni di Valentina nel mainstream accendono interesse: sono cercate, sono seguite, sono equanimemente giudicate: “A me non frega un caz*o di quello che pensa”, “filosofa alternativa!!!”, “che p*lle…”, “più porno, meno chiacchiere!”. I fan apprezzano la presenza attiva di Valentina sui social, dove ha smentito la fake che non farà più scene porno di gruppo. Lei lo ha scritto, decisa: vuole riprendersi tutto tutto tutto il sesso nel porno che lo stop pandemico le ha negato. “I’m horny!”. Allegri, pornonappomani!

