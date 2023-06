SE C’E’ DA ANDARE IN CULO AI RUSSI, I POLACCHI CI SONO SEMPRE – I SABOTATORI DEL GASDOTTO NORD STREAM AVREBBERO USATO LA POLONIA COME BASE: LO SCRIVE IL WALL STREET JOURNAL, CITANDO DATI RELATIVI ALLE INDAGINI IN GERMANIA. GLI INQUIRENTI TEDESCHI STANNO CERCANDO DI RICOSTRUIRE IL MOTIVO PER CUI LA BARCA CHE SI RITIENE SIA STATA UTILIZZATA PER EFFETTUARE IL SABOTAGGIO ABBIA DEVIATO IN ACQUE POLACCHE - LA SOSTANZA UTILIZZATA PER IL SABOTAGGIO SAREBBE L'HMX, È UN ESPLOSIVO AD ALTO POTENZIALE UTILIZZATO IN APPLICAZIONI MILITARI E INDUSTRIALI…

Estratto dell’articolo de “la Stampa”

nord stream

La Polonia potrebbe essere stata usata come base operativa per sferrare l'attacco ai gasdotti Nord Stream lo scorso anno. A scriverne è il Wall Street Journal, citando dati relativi alle indagini in Germania. Gli inquirenti tedeschi stanno cercando di ricostruire il motivo per cui la barca che si ritiene sia stata utilizzata per effettuare il sabotaggio abbia deviato in acque polacche, e sarebbero riusciti a ricostruire il viaggio di due settimane dell'imbarcazione, l'Andromeda, stabilendo che entrò nelle acque territoriali di Varsavia.

falla nord stream

La conclusione è stata raggiunta sulla base dei dati delle apparecchiature radio e di navigazione, dei telefoni satellitari e cellulari dell'Andromeda, nonché degli account Gmail, ricostruisce il Wall Street Journal. Gli investigatori tedeschi - scrive ancora - sono anche giunti alla conclusione che la sostanza utilizzata nell'atto di sabotaggio fosse l'HMX, composto chimico noto come ciclotetrametilentetranitramina». È un esplosivo ad alto potenziale utilizzato principalmente in applicazioni militari e industriali […] Il gasdotto sottomarino che, attraverso il Mar Baltico, trasportava gas proveniente dalla Russia in Europa occidentale, passando per la Germania, era stato sabotato il 22 settembre scorso.

NORD STREAM NORD STREAM