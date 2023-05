3 mag 2023 16:47

SE SALTANO I FRENI INIBITORI SALTA PURE IL FRENO A MANO - DISAVVENTURA PER UNA FOCOSA COPPIETTA DELLA PROVINCIA DI PORDENONE CHE È FINITA IN UN CANALE CON L’AUTO: DOPO LA DISCOTECA, I DUE SI ERANO APPARTATI MA, IN PREDA ALLA PASSIONE, HANNO DIMENTICATO DI INSERIRE IL FRENO A MANO FINENDO IN UN RUSCELLO – PER LORO SOLO UN GRANDE SPAVENTO ANCHE SE LUI SE L’È DOVUTA VEDERE CON L’ARRIVO DEL PADRE DELLA RAGAZZA…