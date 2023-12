SE SERVIVANO ANCORA PROVE DELL’INUTILITÀ DELL’ONU, LA GUERRA IN MEDIORIENTE È LA DIMOSTRAZIONE FINALE – DA ORMAI DUE MESI E MEZZO LE NAZIONI UNITE SONO IMPEGNATE A GIUSTIFICARE LA LORO ESISTENZA CON RISOLUZIONI CHE NON SERVONO A UN CAZZO: L’ULTIMO TENTATIVO DI TROVARE UN ACCORDO SU GAZA È FALLITO NELLA NOTTE. IL VOTO AL CONSIGLIO DI SICUREZZA È FALLITO, NONOSTANTE GLI USA, PARE, FOSSERO PRONTI A SOSTENERE LA BOZZA. UN SEGNALE CHIARO DEL MALCONTENTO VERSO NETANYAHU…

BENJAMIN NETANYAHU VISITA I SOLDATI ISRAELIANI NELLA STRISCIA DI GAZA

ANCORA RINVIATO VOTO AL CONSIGLIO ONU SU RISOLUZIONE GAZA

(ANSA) - È stato di nuovo rinviato il voto al Consiglio di sicurezza dell'Onu sulla risoluzione a Gaza. Lo riferiscono fonti diplomatiche.

USA, ERAVAMO PRONTI A VOTARE LA RISOLUZIONE SU GAZA

(ANSA) - L'ambasciatrice degli Stati Uniti all'Onu Linda Thomas-Greenfield, ha dichiarato che dopo aver "lavorato duro e diligentemente nel corso della scorsa settimana" con l'Egitto e gli Emirati Arabi Uniti sulla risoluzione per Gaza, Washington era pronta "a sostenere la bozza così come era scritto". Lo riporta il New York Times. Non è chiaro a questo punto cosa possa aver impedito per l'ennesima volta il voto nel consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

ospedale al shifa a gaza 6

'NELLA BOZZA ONU SU GAZA NON SI CHIEDE PIÙ TREGUA IMMEDIATA'

(ANSA) - Nell'ultima bozza di risoluzione dell'Onu su Gaza, di cui la France Presse ha preso visione, si chiedono "misure urgenti per consentire immediatamente un accesso umanitario sicuro e senza ostacoli e per creare le condizioni per una cessazione sostenibile delle ostilità". Quindi è sparito il passaggio sulla "fine immediata" dei combattimenti.

i tunnel sotto l ospedale al shifa a gaza 5 truppe israeliane a gaza 4 SOLDATI ISRAELIANI TRASFERISCONO INCUBATRICI NELL OSPEDALE AL SHIFA DI GAZA DANIEL HAGARI A GAZA ospedale al shifa a gaza 5 SOLDATO ISRAELIANO NEL NORD DELLA STRISCIA DI GAZA palestinesi gaza soldati israeliani a gaza 3 soldati israeliani a gaza 5 SOLDATI ISRAELIANI A GAZA I TERRORISTI DI HAMAS CHE SI SONO ARRESI A GAZA soldati israeliani scoprono un tunnel di hamas a gaza UNA SOLDATESSA ISRAELIANA IN UNO DEI KIBBUTZ ATTACCATI IL 7 OTTOBRE DA HAMAS