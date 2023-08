SE SI MUOVE LO ZIO SAM, VUOL DIRE CHE IL NIGER È UNA BOMBA CHE STA PER ESPLODERE – LA MISSIONE DIPLOMATICA DELLA NUMERO 2 DEL DIPARTIMENTO DI STATO USA, VICTORIA NULAND, È STATO UN FLOP: “CON I GOLPISTI IL DIALOGO È DIFFICILE”– WASHINGTON USA L'ARMA DEL DENARO NEL TENTATIVO DI RIPRISTINARE IL GOVERNO AMICO DI BAZOUM: BLOCCATI GLI AIUTI AL PAESE – IL TIMORE È CHE LA WAGNER POSSA APPROFITTARE DEL CAOS – NASCE IL “CONSIGLIO DI RESISTENZA” PER IL RITORNO DI BAZOUM. MENTRE IL FIGLIO DELL'AMBASCIATRICE DEL NIGER IN FRANCIA È STATO ARRESTATO A NIAMEY

1 – NIGER: NASCE CONSIGLIO DI RESISTENZA PER RITORNO DI BAZOUM

NIGER - I GOLPISTI ACCLAMATI ALLO STADIO ALLA FOLLA

(ANSA) - Nasce in Niger il Consiglio di resistenza per la Repubblica (Crr), mirato a rimettere al suo posto "con tutti i mezzi necessari" il presidente eletto Mohamed Bazoum, rovesciato lo scorso 26 luglio con un colpo di Stato militare: lo annuncia con un comunicato ripreso dai media locali il ministro dell'amministrazione deposta, Rhissa Ag Boula, ex capo ribelle.

2 – NIGER: MOSCA, SPERIAMO SCELTE CONDIVISIBILI IN AMBITO ECOWAS

(ANSA) - "Speriamo che decisioni reciprocamente accettabili possano essere trovate nel quadro degli ulteriori sforzi diplomatici dell'Ecowas sul Niger": lo ha dichiarato il vice capo del dipartimento informazione del ministero degli Esteri russso, Alexey Zaytsev, ripreso dalla Tass. "Stiamo sostenendo gli sforzi di mediazione compiuti dalla comunità africana per aiutare i nigerini a trovare una via d'uscita dall'attuale crisi", ha affermato ancora Zaytsev.

3 – FIGLIO AMBASCIATRICE DEL NIGER IN FRANCIA ARRESTATO A NIAMEY

(ANSA-AFP) - Il figlio dell'ambasciatrice del Niger in Francia è stato arrestato a Niamey: lo ha detto la madre, Aichatou Boulama Kané. Idrissa Kané, direttore generale del Niger Post, è coinvolto in un caso di presunta appropriazione indebita di fondi pubblici seguito dall'Alta autorità per la lotta alla corruzione e reati assimilati (Halcia).

Non è stato stabilito se il suo arresto sia legato a questo caso o all'atteggiamento della madre nei confronti della giunta militare che due settimane fa ha rovesciato il presidente eletto, Mohamed Bazoum. La scorsa settimana, i golpisti hanno annunciato che avrebbero "messo fine" alle funzioni degli ambasciatori del Niger in Francia, Stati Uniti, Nigeria e Togo.

Di rimando, Kané ha dichiarato di essere stata "sempre l'ambasciatrice del legittimo presidente Mohamed Bazoum", aggiungendo che la decisione dei golpisti "di porre fine alle

mie funzioni la considero nulla, è stata presa da un potere illegittimo, sono l'ambasciatore del Niger in Francia", aveva ribadito l'ambasciatrice nigerina, a Parigi da luglio 2022. Diversi ministri e alti funzionari dell'amministrazione di Bazoum sono stati arrestati dopo il colpo di Stato dello scorso

26 luglio.

4– NIGER, BLITZ DI NULAND DAI GOLPISTI GLI USA PROVANO A STOPPARE LA GUERRA

Estratto dell’articolo di Alberto Simoni per “la Stampa”

«Abbiamo ancora speranza, ma siamo realisti». Nella risposta che Matthew Miller portavoce del Dipartimento di Stato offre ai reporter nel quotidiano briefing c'è la sensazione di un'America spiazzata dalla piega degli eventi in Niger.

La missione a sorpresa che Victoria Nuland, diplomatica di lungo corso, fitta esperienza e attualmente numero due di Antony Blinken, ha compiuto a Niamey potrebbe persino rientrare sotto la definizione "fiasco" per i risultati ottenuti, se non fosse per i messaggi «franchi e diretti» che ha indirizzato ai golpisti nelle due ore di colloquio con il neo capo dello staff militare, il colonnello assurto a grado di generale, Barmou.

Washington ha messo in pausa un milione di aiuti al Paese e potrebbe rafforzare - il messaggio della diplomatica - ulteriormente le misure se non ci sarà apertura da parte dei ribelli. Nuland ha detto che il dialogo è stato «franco e talvolta difficile» e ha ammesso - «sarò sincera» - di non aver ricavato l'impressione che i golpisti che hanno rinchiuso il presidente legittimo, Mohamed Bazoum, in casa sua senza acqua né elettricità con moglie e il figlio poco più di ventenne, siano disposti al dialogo e nemmeno a ripristinare l'ordine costituzionale.

[…] il muro che Nuland ha trovato in Barmou ha confermato i timori. Il generale, formatosi a Fort Benning in Georgia e ritenuto uno dei militari più esperti e promettenti dai capi delle forze speciali Usa con cui da anni collabora nelle missioni di controterrorismo, ha impedito a Nuland di vedere Bazoum - con il quale c'è stato un contatto telefonico - e le ha sbarrato la strada per un incontro con il presidente auto-proclamatosi Abdourahamen Tchiani.

[…]

Sin dallo scoppio della crisi la Casa Bianca ha optato per un approccio soft, ricordando i legami che esistono fra Usa e Niger, e di come la cooperazione sul fronte del contrasto al terrorismo islamico benefici tutti. Gli Usa hanno 1100 soldati dislocati in due basi nel Paese, e stanno addestrando i nigerini all'uso di droni e armamenti sofisticati. Ora è tutto bloccato.

[…]

I confini con il Niger sono sigillati, i Paesi vicini hanno bloccato i conti e gli scambi nel tentativo di indurre i ribelli a trattare. Ma la situazione è precaria. Fra le preoccupazioni Usa non c'è solo il crollo di un governo amico restato sino a poche settimane fa uno dei pochi baluardi occidentali nel Sud Sahara. A preoccupare è la ripresa delle attività terroristiche e le infiltrazioni della milizia russa Wagner.

Anche di questo Nuland ha parlato con Barmou, gli ha ricordato di essere prudenti ad affidarsi ai mercenari poiché perderebbero subito, i nigerini, il controllo della loro sovranità, come capitato in Mali. Un messaggio che - ha sintetizzato la diplomatica - «ho la sensazione che abbiano capito».

Blinken ieri ha ribadito l'idea che dietro le azioni in Niger non ci siano i russi o i Wagner, ma che della situazione caotica creatasi questi ultimi possano approfittarne. «Ovunque si sono insediati la sicurezza è diminuita», ha spiegato Nuland ai suoi interlocutori.

La sua missione è stata notata anche a Mosca. E la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova non ha mancato di sottolineare i guai di Nuland: «Pensava che in Niger fosse possibile lo stesso che in Ucraina: mettergli pezzi di pani in un sacchetto di plastica e ingannarli. Ma lì non c'è una repubblica delle banane come a Kiev». […]

