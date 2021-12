CAFONALINO DEGLI OSCAR DE' NOANTRI - IN CAMPIDOGLIO ASSEGNATI I "PREMI SIMPATIA" - RICONOSCIMENTI PER IL PREMIO NOBEL PER LA FISICA GIORGIO PARISI, PER NICOLA PIOVANI, POI L'ATTIVISTA AFGHANA ZAHARA AHMADI E IL GENERALE FIGLIUOLO - PRESENTI PINO STRABIOLI E PAOLA SALUZZI, GIORGIO ASSUMMA, CARLO VERDONE, MIGUEL GOTOR, IL MITICO "KING OF PAPARAZZI" RINO BARILLARI E… - FOTO