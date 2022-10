8 ott 2022 09:03

SE SPACCI TI SPOSO – A CATANIA UN 27ENNE COSTRINGEVA LA COMPAGNA A VENDERE DROGA: QUANDO LA DONNA, DI ORIGINI UCRAINE, SI È RIFIUTATA, LUI L’HA VIOLENTATA E PICCHIATA, PROCURANDOLE GRAVI LESIONI – L’UOMO È STATO ARRESTATO, MA NON HA FATTO TUTTO DA SOLO: È ACCUSATO DI VARI REATI IN CONCORSO CON UNA PERSONA NON IDENTIFICATA E UNA MINORENNE. CHI SONO?