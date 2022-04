SE STATE ORGANIZZANDO UN PRANZO ALL'APERTO NEL WEEKEND DI PASQUA, CONTROLLATE IL METEO, PERCHE' SARA' ALL'INSEGNA DELL'INSTABILITA' - NELLE PROSSIME ORE INFATTI L'ITALIA SARA' RAGGIUNTA DA CORRENTI PIU' FREDDE IN DISCESA DAL NORD EUROPA, CHE PORTERANNO A UN RAPIDO CALO DELLE TEMPERATURE, SOPRATTUTTO DOMENICA, E DA PIOGGE E ROVESCI AL SUD - A PASQUETTA...

Da liberoquotidiano.it

Meteo sabato 16 aprile 2022

Sole, temporali improvvisi e vento forte: il weekend di Pasqua e Pasquetta sarà all'insegna dell'instabilità in tutta Italia. Il nostro Paese infatti verrà raggiunto nelle prossime ore da correnti più fredde in discesa dal Nord Europa, che porteranno a un rapido calo delle temperature. L'afflusso freddo in arrivo, tra l'altro, si intensificherà soprattutto il giorno di Pasqua.

Sabato 16 aprile, nello specifico, sarà soleggiato in gran parte d'Italia, salvo alcuni addensamenti tra Veneto e Romagna. Mentre in giornata il sole si alternerà a qualche pioggia soprattutto su Prealpi e alte pianure lombardo-venete e sul Piemonte occidentale. Qualche rovescio temporalesco interesserà in serata anche le Alpi Marittime e l'alta Lombardia. Ma una certa variabilità colpirà poi pure le regioni centrali, con piovaschi sulle zone interne e sul Lazio.

Meteo domenica 17 aprile 2022

Domenica 17 aprile, come riporta 3BMeteo, l'instabilità si concentrerà soprattutto al Sud con piogge e rovesci che tenderanno però ad attenuarsi con il passare delle ore, mentre le temperature subiranno una netta diminuzione in tutta Italia. Inversione di rotta a Pasquetta, quando il fronte avrà già abbandonato l'Italia e il tempo tornerà a migliorare anche al Sud. Niente da fare per le temperature, che invece potranno perdere ancora qualche grado sulle regioni adriatiche e su quelle meridionali.

Meteo lunedì 18 aprile 2022