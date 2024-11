SE TANTRA MI DA’ TANTO! – ADDIO ALL'ANSIA DA PRESTAZIONE: CON IL SESSO TANTRICO SI FA L'AMORE IN TOTALE RELAX - NON È DETTO CHE DOPO ORE DI RAPPORTO CI SIA L'ORGASMO E L'EIACULAZIONE. QUINDI NELL'UOMO IL CONSIGLIO È DI… - LE POSIZIONI: “L’UNIONE DEL FIORE DI LOTO”, “LA SEDIA BOLLENTE” (SBIZZARRITEVI!)

Viviana Persiani per “Libero quotidiano”

Più o meno, ogni estate, la scena è sempre quella. Lui si avvicina, ti fa capire che, insomma, gli piacerebbe coricarsi con te e tu, gocciolante di sudore, per colpa di una umidità che neanche in Brasile, alle 13, gli ricordi il famoso tormentone del 2002, quello che lanciò Luisa Ranieri al grande pubblico: «Anto', fa caldo».

Ma lui, imperterrito, ti dice: «accendiamo il ventilatore». Eh già, così mi becco pure il colpo della strega, ti viene subito da pensare, ma si sa che gli uomini, quando hanno il chiodo fisso, è dura.

Non è che il mal di testa lo puoi utilizzare sempre come scusa, così come il fatto di doversi alzare presto il giorno dopo, visto che la scuola è chiusa e tu, magari sei pure in ferie. Insomma, te tocca.

Magari, fino ad ora, confidi nel fatto che la durata media di un rapporto sessuale, a livello mondiale, è di 5 minuti e 24 secondi (purtroppo, senza preliminari) e che il tuo compagno si collochi nella parte bassa della scala, quella che parte dai 33 secondi, provando un po' di compassione per le donne che, col caldo, si devono sobbarcare quella alta, che arriva fino a 44 minuti.

Certo, l' età, in questi casi, aiuta (al contrario), nel senso che l' esperienza non allunga i tempi sul giro, ma li riduce. Perfetto; però, ecco che la sessuologa Rosamaria Spina, intervenendo, in settimana, nel corso del programma "Genetica Oggi", condotto da Andrea Lupoli, su Radio Cusano Campus, ha aperto le porte del Nirvana per i maschietti in ascolto.

La parola magica è sesso tantrico che si traduce nella possibilità di avere rapporti sessuali della durata di alcune ore. Come ha spiegato la nota esperta: «Il sesso tantrico ci dice che, a parte l' orgasmo, un incontro di coppia è fatto di molto altro come la complicità, l' intesa e una comunicazione molto più profonda, mentale e psicologica. Tecnicamente la posizione ideale per il sesso tantrico è quella definita "Unione del Fiore di Loto" dove troviamo l' uomo seduto con la donna seduta su di lui, in braccio.

Generalmente seduto in posizione comoda visto che il rapporto durerà anche diverse ore. Il sesso tantrico sfrutta la fisicità e la penetrazione per entrare in un mondo mentale. Il rapporto come detto può durare diverse ore e possiamo dare dei consigli agli uomini presi dal Tantrismo stesso e dalla psicologia per aumentare la durata della penetrazione nell' uomo e ovviamente del rapporto sessuale».

Per dire, Sting diceva di poter arrivare fino a sette ore di seguito, con la propria partner. E se voi, incuriositi, provate a fare una ricerca su Internet dove troverete fior di articoli che vi spiegano in cosa consisterebbe questa pratica, anche sessuale. Prendere consapevolezza del proprio corpo, centimetro dopo centimetro (donne, necessaria la ceretta, altrimenti lui si scoraggia); massaggiarsi reciprocamente; eseguire esercizi tantrici per seguire lo stesso ritmo del partner; liberare la voce, evitando di tenere i suoni dentro di sé.

Prima che facciate confusione, non si tratta di posizioni del kamasutra, che è un' altra cosa. Per dire, quella descritta dalla Spina, del Fior di Loto, non dovrebbe essere così complicata, ma richiede solo grande pazienza.

Tra le varie posizioni suggerite, vi è anche quella della sedia bollente, ma il caldo di questi giorni non ha nulla a che vedere. Entrambi i partner sono inginocchiati, con l' uomo alle spalle che spinge, in modo che i due corpi si ritrovino schiacciati; toccherà alla donna, poi fare movimenti circolari con i fianchi, alternandoli a pause regolari. Come suggerisce la Spina:

«Il sesso tantrico poco si addice agli uomini che soffrono di ansia da prestazione perché c' è bisogno in primis di relax, con un ambiente confortevole. L' attenzione va completamente spostata dalla prestazione all' unione e all' intesa di coppia, la prestazione nel sesso tantrico è all' ultimissimo posto anche perché non è detto che dopo ore di rapporto ci sia l' orgasmo e l' eiaculazione. Quindi nell' uomo il consiglio è non dare una prova di vigore ma godersi il contatto con la partner in un ambiente accogliente, confortevole e rilassato con una temperatura controllata e senza rumori di fondo».Magari, lasciate solo quello del ventilatore.

