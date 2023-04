SE TELEFONANDO IO… VADO A SBATTERE – SI STANNO CONCENTRANDO SUI TELEFONINI DI CIRO IMMOBILE E DEL TRANVIERE LE INDAGINI SUL BRUTTO INCIDENTE CHE HA COINVOLTO IL CAPITANO DELLA LAZIO: GLI INVESTIGATORI VOGLIONO CAPIRE SE IL CALCIATORE O L’UOMO ALLA GUIDA DEL TRAM 19 SIANO STATI DISTRATTI DA UNA CHIAMATA O DA UN MESSAGGIO – I DUE CONTINUANO A FORNIRE VERSIONI CONTRASTANTI E…

Estratto dell'articolo da www.leggo.it

ciro immobile incidente con tram a roma 2

Ciro Immobile è già tornato ad allenarsi dopo il brutto incidente nel quale è rimasto coinvolto domenica scorsa. Il capitano della Lazio si è scontrato con il tram 19 con il suo suv, riportando la frattura composta di una costola. Sul mezzo 12 persone sono rimaste ferite e la dinamica dello scontro non è ancora chiara.

ciro immobile incidente con tram a roma 1

[…] I due protagonisti, Immobile e il tranviere, hanno fornito due versioni contrastanti. Entrambi sostengono di aver avuto il verde e l'impianto semaforico non ha avuto malfunzionamenti. […] Bisognerà capire se uno dei due si sia distratto, magari per una telefonata improvvisa o per guardare un messaggio sul telefono. Sono in corso accertamenti sui telefoni per avere certezze in merito.

ciro immobile dopo l incidente con il tram a roma

[…]

roma il suv di ciro immobile si schianta contro un tram 4 roma il suv di ciro immobile si schianta contro un tram 13 roma il suv di ciro immobile si schianta contro un tram 12 roma il suv di ciro immobile si schianta contro un tram 10 roma il suv di ciro immobile si schianta contro un tram 11 roma il suv di ciro immobile si schianta contro un tram 15 roma il suv di ciro immobile si schianta contro un tram 14 roma il suv di ciro immobile si schianta contro un tram 8 roma il suv di ciro immobile si schianta contro un tram 9 roma il suv di ciro immobile si schianta contro un tram 7 roma il suv di ciro immobile si schianta contro un tram 6 roma il suv di ciro immobile si schianta contro un tram 5 roma il suv di ciro immobile si schianta contro un tram 1 roma il suv di ciro immobile si schianta contro un tram 2 roma il suv di ciro immobile si schianta contro un tram 3 ciro immobile incidente con tram a roma 3