1 - WASHINGTON SPINGE PER LA "PACE GIUSTA" MA PRIMA KIEV DOVRÀ IMPORSI SUL TERRENO

Estratto dell’articolo di Alberto Simoni per “la Stampa”

Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg la prossima settimana sarà a Washington. Lunedì vedrà il presidente Biden alla Casa Bianca e in agenda ci sono diversi temi. Su tutti la preparazione del summit di Vilnius dell'11-12 luglio e il rafforzamento della struttura di deterrenza e difesa dell'Alleanza messa in campo nel summit in Galles del 2014. E […] i leader discuteranno di «sostegno all'Ucraina». […]

Fra il segretario uscente e Washington la sintonia è fine: l'ambasciatore Usa alla Nato, Julianne Smith, e Stoltenberg ieri hanno parlato delle garanzie di sicurezza da dare a Kiev una volta terminato il conflitto. […] negli ambienti diplomatici americani e gli esperti del Pentagono sono al lavoro per studiare l'architettura attorno alla quale mantenere stabilità e sicurezza per Kiev. C'è anche l'ipotesi di rafforzare il dispositivo militare Nato lungo i confini rafforzando la deterrenza.

È uno scenario che resta a livello di studio poiché Washington ritiene che prima l'Ucraina dovrà imporsi contro la Russia e solo da posizione di forza sedersi a un tavolo negoziale. Blinken la settimana scorsa a Helsinki lo ha ribadito chiaramente sottolineando per l'ennesima volta il concetto di pace «giusta e duratura» come una linea guida per ogni discussione futura. Si guarda con attenzione alle varie proposte di pace, di mediazione e di cessate al fuoco, ma la linea resta quella tratteggiata dal segretario di Stato.

È in quest'ottica che bisogna collocare anche la valutazione americana della missione del cardinale Zuppi. […] Ma […] la Russia resta refrattaria a ogni opzione e quindi vanifica qualsiasi chance negoziale. […] L'esplosione della diga ha […] modificato anche tempi e modalità della controffensiva di Kiev. […] Gli Usa sono prudenti sull'esito. […] Sulle responsabilità della distruzione della diga, gli Usa si muovono con prudenza non addossando ad ora le responsabilità a Mosca. […]

2 - LO ZAR APRE ALLA MEDIAZIONE VATICANA ZUPPI: «MOSCA? PRIMA PARLO COL PAPA»

Estratto dell’articolo di Fra. Gia. per “il Messaggero”

La diplomazia umanitaria prende progressivamente forma ed è pronta per il secondo passaggio, stavolta a Mosca, ma prima il cardinale Matteo Zuppi vuole consultarsi con Francesco […] Intanto dal Cremlino sono già arrivati segnali interessanti. La Russia ha fatto sapere di «valutare positivamente i tentativi in corso di facilitare la fine del conflitto, e riconosce il sincero desiderio della Santa Sede di facilitare il processo di pace».

[…] Finora tutti i tentativi intrapresi Erdogan, Marcon, Xi - sono finiti nel vuoto e nessuno ha trovato una quadra accettabile sia per gli ucraini, decisi a difendere l'integrità del loro territorio, che per i russi sempre più isolati a livello internazionale per i loro crimini. Finora la Santa Sede in questi lunghi mesi di violenze indicibili è l'unica forza ad aver ottenuto il rilascio dei prigionieri di ambo le parti.

Reduce dal colloquio con Zelensky a Kiev, l'inviato del Papa non appena ha raggiunto Roma proveniente da Leopoli è andato dritto in Vaticano a trasferire al cardinale Pietro Parolin il frutto di due giorni densi di osservazioni, riflessioni e ascolto. […] Davanti ai segnali del Cremlino […] Zuppi procede con i piedi di piombo […]

