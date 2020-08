SE VE LO DICE ANTHONY FAUCI CI CREDETE? LE CINQUE REGOLE FONDAMENTALI DELL'IMMUNOLOGO-IN-CHIEF PER PREVENIRE IL PIÙ POSSIBILE IL CONTAGIO SONO LE STESSE PIPPE CHE VI STIAMO DICENDO DA MESI – NESSUNA FORMULA SEGRETA, MA I PIÙ BANALISSIMI PRINCIPI DI BUON SENSO: “LAVATEVI LE MANI, INDOSSATE LA MASCHERINA QUANDO SIETE IN PUBBLICO, MANTENETE IL DISTANZIAMENTO DI DUE METRI ED EVITATE GLI ASSEMBRAMENTI” – MA OCCHIO PERCHÉ GLI SPAZI CHIUSI…

anthony fauci

Anthony Fauci ha voluto indicare chiaramente cinque regole fondamentali che tutti i cittadini dovrebbero seguire alla lettera, per prevenire quanto più possibile i contagi. Lo ha fatto, come riporta il Corriere della Sera, nel corso di un evento in diretta streaming, che era stato ospitato dalla Harvard TH Chan School of Public Health e dal New England Journal of Medicine lo scorso 5 agosto.

UN GIOVANE ANTHONY FAUCI

L’esperto ha chiaramente sottolineato che si tratta di accorgimenti utili per evitare che negli Stati Uniti si verifichino “ancora questo tipo di picchi che stiamo vedendo”. Le regole sono già note, ma sono state ribadite con grande fermezza. Innanzitutto, è fondamentale indossare la mascherina quando ci si trova in pubblico.

ANTHONY FAUCI CON LA FAMIGLIA

Quindi bisogna ricordarsi del distanziamento sociale, il che significa una distanza di circa due metri dalle altre persone. Proprio in quest’ottica, Fauci ricorda che sarebbe meglio evitare ambienti interni affollati, tra cui i bar e stare assolutamente lontani da grandi raduni di qualsiasi tipo, siano essi al chiuso oppure all’aperto. Infine, come ribadito più volte dalle autorità sanitarie e sin dall’inizio della pandemia, lavarsi spesso e con accuratezza le mani.

Immunità di gregge e vaccino russo

Dagli Usa, poi, arriva un altro monito di Fauci. Infatti, se gli Stati Uniti lasciassero che il coronavirus si diffondesse senza controlli per centrare la cosiddetta immunità di gregge, il numero di morti potrebbe attestarsi ad un livello definito "totalmente inaccettabile”, con un costo per il Paese che “sarebbe enorme".

anthony fauci

"Se molti contraessero il virus, inclusa un'alta percentuale di pazienti senza sintomi, molte persone morirebbero", ha spiegato il super esperto di malattie infettive. Poi, un pensiero sulla recente dichiarazione di Putin, secondo cui la Russia sarebbe arrivata a sviluppare per prima nel mondo un vaccino efficace e sicuro contro il coronavirus. “Mi auguro che la Russia abbia provato che il suo vaccino è sicuro ed efficace, ma ho seri dubbi che lo abbia fatto", ha detto Fauci.

