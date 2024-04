4 apr 2024 19:46

SE LA VEGGENTE NON VA DALLA MADONNA, LA MADONNA VA DALLA VEGGENTE - GISELLA CARDIA, LA SANTONA DI TREVIGNANO, SFIDA LA CURIA E DICE DI AVER RICEVUTO IL CLASSICO MESSAGGIO DEL 3 DEL MESE IN CUI LA MADONNA PARLA DEL CLERO: “PRENDETE LE MANI DEI SACERDOTI. PORTATELI VERSO LA GIUSTA VIA E AMATELI, AFFINCHÉ NON SI PERDANO” – DOPO CHE IL VESCOVO DI CIVITA CASTELLANA AVEVA SMONTATO LE APPARIZIONI E MINACCIATO LA SCOMUNICA, LA DONNA NON SI ERA PRESENTATA SUL PRATONE DI TREVIGNANO DOVE…