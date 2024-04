E SE VI DICESSIMO CHE IL BACIO ALL’ITALIANA NON È POI COSÌ NOSTRANO? ALL’ESTERO MOLTI SI STUPISCONO PER QUEL BACIO CHE LE PERSONE SI SCAMBIANO COME FORMA DI SALUTO – UN FENOMENO CHE INDIVIDUANO COME PRETTAMENTE ITALIANO, MA CHE IN REALTÀ HA UNA STORIA CHE INTERESSA NON SOLO MOLTI PAESI EUROPEI, MA MOLTE CULTURE SUDAMERICANE – CAMBIA LA QUANTITÀ DI BACI STAMPATI SULLA GUANCIA IN BASE A...

Estratto del'articolo di Eugenia Nicolosi per www.alfemminile.com

bacio 1

È facile, girando tra i forum su Internet, incappare su domande come Is it normal to give proper cheek kisses to say "hi" and "bye" in Italian culture? Tradotto: "è normale che nella cultura italiana ci si dia un vero e proprio bacio sulla guancia per dirsi 'ciao' o 'arrivederci'?" Sì lo è. Ma ancora altrove si stupiscono, soprattutto negli Stati Uniti, per questo "bacio all'italiana" che però non è proprio "all'italiana". Nel senso che forse in Italia è diventato iconico ma ci si bacia sulla guancia per dirsi "ciao" in tantissimi altri Paesi.

bacio 8

Sono molti i Paesi europei e anche quelli dell’America Latina in cui, quando si incontra qualcuno con cui si ha confidenza, lo si saluta con un bacio sulla guancia. A variare è invece il numero di baci che vengono scambiati nei vari Paesi. Secondo un sondaggio web del 2014 condotto su oltre 100mila francesi, i parigini considerano due baci la norma, mentre sono tre baci lo standard in Provenza e quattro baci in tutta la Valle della Loira.

bacio 6

Ecco il conteggio comune per un campione di altri Paesi: in Russia tempo fa era diffuso il singolo bacio tra uomini però sulle labbra, non sulla guancia, nei Paesi Bassi si danno tre baci a guance alternate, così come in Belgio, in Svizzera e in Polonia, in Grecia si danno due baci seguiti da una pacca sulla spalla, in Brasile pure, due baci sono la media ma possono arrivare a tre ma a Sao Paulo un bacio è la norma. In Ecuador sono le donne a baciarsi (e solo sulla guancia destra) mentre si legge su internet che in Oman succede che gli uomini si bacino sul naso dopo essersi stetti la mano.

bacio 5

[…] in alcuni Paesi tra cui Argentina e Uruguay non è necessario conoscere bene una persona o essere in intimità per baciarla sulla guancia (certo non deve essere nemmeno totalmente estranea).

[…]

Negli Stati Uniti e in Canada il bacio di saluto può essere dato su una sola guancia o su entrambe e, secondo Time Magazine, "un singolo bacio è un fenomeno normalizzato negli Stati Uniti ma è soprattutto un fenomeno delle grandi città". […]

bacio 9

In Italia il bacio è usato come saluto tra persone che si frequentano abitualmente, possono essere due in alcune regioni - soprattutto a nord - oppure uno solo soprattutto tra ragazze e più a sud. Il bacio singolo usato come saluto è infatti più informale rispetto ai due baci, diciamo che lo si scambia con un'amica o un amico o tra parenti.

Stando alle ricerche del Museo della scienza di Catania il bacio in Sicilia ha una storia antica e controversa per vie delle diverse dominazioni che si sono succedute: se con i siculi, greci e romani il bacio in pubblico era la normalità, con i Bizantini prima e, soprattutto dopo, con gli arabi, venne vietato e ritenuto sconveniente.

bacio 11

Ci furono poi i templari che baciavano in segno di rispetto il gran maestro. Fu un papa siciliano, Leone (dal 17 agosto 682 al 3 luglio 683.) a istituire il bacio di pace durante la messa. […] in Sicilia il bacio è la forma di saluto più diffusa tra tutte le categorie di persone che non sono vincolate alla formalità della semplice stretta di mano. Anche gli uomini in Sicilia si baciano a vicenda su entrambe le guance mentre tra uomini e donne ci si bacia con un solo bacio su una sola guancia, solitamente la destra.

bacio 10

Il diplomatico Andy Scott trova che il bacio come forma di saluto sia più diffuso in culture cattoliche come quella dell'Italia, della Spagna e dell'America Latina perché probabilmente influenzate da San Paolo, che ordinò in una lettera ai Romani di "salutarsi l’un l’altro con un santo bacio". […]

bacio 7 bacio 3 bacio 2 bacio 4