E SE VI DICESSIMO CHE CI SONO LE PROVE SCRITTE DELL'ESISTENZA DI RE DAVID, DA CUI DISCESE IL MESSIA? PER LA PRIMA VOLTA I RICERCATORI SONO RIUSCITI A DECIFRARE ALCUNE ISCRIZIONI DELLA STELE DI MESHA, CHIAMATA ANCHE "PIETRA MOABITA", LA LASTRA DI BASALTO CHE HA FORNITO A STORICI E LINGUISTI LA PIÙ GRANDE FONTE DELLA LINGUA MOABITA FINO AD OGGI: IN ALMENO DUE PASSAGGI IL TESTO CONTIENE RIFERIMENTI AL RE ISRAELITA E…

DAGONEWS

stele di mesha1

La Stele di Mesha, chiamata anche Pietra Moabita, è una lastra di basalto che ha fornito a storici e linguisti la più grande fonte della lingua moabita fino ad oggi. Solo ora i ricercatori hanno potuto verificare con un notevole grado di certezza che la stele contiene riferimenti espliciti al re Davide.

La stele fu scoperta in frammenti nel 1868 a circa 15 miglia a est del Mar Morto e attualmente si trova al Museo del Louvre di Parigi.

stele di mesa

Sebbene sia stata danneggiata nel 1869, un'impronta di cartapesta dell'iscrizione è stata presa prima che si verificasse il danno.

Sulla lastra è inciso un lungo racconto del re Mesha di Moab che entra in guerra con Israele. Gli eventi descritti corrispondono, anche se in modo impreciso, a un resoconto simile in 2 Re, capitolo 3.

Il testo contiene allusioni al dio israelita, alla "Casa di Davide" e all'"Altare di Davide".

Tuttavia, fino ad oggi, gli studiosi non potevano essere del tutto sicuri che questi riferimenti al re Davide venissero decifrati correttamente.

In un articolo della fine del 2022 intitolato "Mesha's Stele and the House of David" (La stele di Mesha e la casa di Davide), pubblicato nel numero invernale della Biblical Archeology Review, i ricercatori André Lemaire e Jean-Philippe Delorme hanno riesaminato le prove.

museo louvre parigi2

Nel 2015, un'équipe del West Semitic Research Project dell'University of Southern California ha scattato nuove fotografie digitali sia della stele restaurata che della spremitura della carta.

Il team ha utilizzato un metodo chiamato “riflettanza” Transformation Imaging (RTI), in cui vengono scattate numerose immagini digitali di un manufatto da diverse angolazioni e poi combinate per creare un preciso rendering digitale tridimensionale dell'opera.

«Questo metodo è particolarmente prezioso perché il rendering digitale consente ai ricercatori di controllare l'illuminazione di un manufatto scritto, in modo da rendere visibili incisioni nascoste, deboli o usurate».

stele di mesha3

Più recentemente, nel 2018, il Louvre ha preso queste nuove immagini ad alta risoluzione e ha proiettato su di esse la luce proveniente direttamente dalla carta, risalente a 150 anni fa.

In questo modo, i ricercatori sono riusciti a ottenere un'immagine molto più chiara degli antichi documenti.

L'Enciclopedia Britannica ha definito la relazione tra il moabita e l'ebraico del suo tempo come una differenza "solo dialettica".

stele di mesa1

Secondo il libro di Dearman e Jackson del 1989 Studies in the Mesha Inscription and Moab: «È probabile che il moabita e l'ebraico fossero, per la maggior parte, reciprocamente intelligibili».

museo louvre parigi1 museo louvre parigi3 stele di mesha2