E SE VI DICESSIMO CHE A PALERMO I DISOCCUPATI PROTESTANO CONTRO IL REDDITO DI CITTADINANZA PERCHÉ VOGLIONO UN LAVORO? – “LE IENE” VANNO A INDAGARE NEI CENTRI DELL’IMPIEGO DELLA CITTÀ E SCOPRONO NON SOLO CHE LE OFFERTE DI LAVORO SONO PRESSOCHÉ INESISTENTI, MA SCOVANO LA STORIA DI UN 46ENNE CHE, PUR PERCEPENDO IL REDDITO E ALLA DISPERATA RICERCA DI UN IMPIEGO, NON E' NEMMENO ISCRITTO NELLE LISTE DEI DISOCCUPATI… - VIDEO

VIDEO: "LE IENE" NEI CENTRI PER L'IMPIEGO DI PALERMO

Da "www.iene.mediaset.it"

Mentre si discute di nuovo del reddito di cittadinanza, Silvio Schembri ci racconta una protesta di disoccupati a Palermo anche contro molti luoghi comuni. Non vogliono più il reddito di cittadinanza, vogliono lavorare, pure per non sentirsi chiamare più parassiti o fannulloni.

Altro che rifiutare le proposte: non hanno mai ricevuto un'offerta. Noi siamo andati a indagare nei Centri per l'impiego, trovando situazioni incredibili (e anche un lavoro per Nadia)

