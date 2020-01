SE VI STATE ANCORA CHIEDENDO PERCHÉ KAIA GERBER È UNA DELLE MODELLE PIÙ RICHIESTE DEL MOMENTO, VI CONVIENE DARE UN’OCCHIATA A QUESTE FOTO - ECCOLA LA 18ENNE FIGLIA-CLONE DI CINDY CRAWFORD PAPARAZZATA IN SPIAGGIA A MIAMI....

DAGONEWS

kaia gerber 7

Se vi state ancora chiedendo perché Kaia Gerber è una delle modelle più richieste del momento, vi conviene dare un’occhiata a queste foto. La figlia-clone di Cindy Crawford è stata paparazzata in spiaggia a Miami in compagnia di alcuni amici. Bikini nero, ventre piatto e lato b perfetto, la 18enne si è concessa una giornata di relax durante un set fotografico per Louis Vuitton.

I genitori sono contenti della strada intrapresa da Kaia, ma a preoccuparli è la frequentazione della ragazza con il comico Pete Davidson che non ha mai nascosto le sue fragilità emotive.

rande gerber e cindy crawford

Da "www.amica.it"

La preoccupazione di una mamma. E di un papà. Cindy Crawford e Rende Gerber non riescono più a nasconderla. Il motivo? La relazione della loro figlia Kaia Gerber con il comico Pete Davdison.

Nelle ultime settimane la coppia, grande amica di George e Amal Clooney, è stata più volte vista nei dintorni dell’appartamento della giovane modella. Facce tese. Occhi bassi. Che qualcosa non vada nel verso giusto è palese.

kaia gerber e pete davidson copia

«È fuori di testa», sarebbe la frase attribuita all’imprenditore da un passante, che l’ha poi riferita ai fotografi appostati per strada. Pare che Rende abbia avuto un confronto con il ragazzo. E che questo non sia andato secondo le aspettative. «Ha bisogno di aiuto», ha proseguito Rende. Spiegando alla moglie in dettaglio la conversazione appena avuta.

kaia gerber 29

Lo stato di fragilità emotiva di Pete Davidson non è una novità. Il comico 26enne non ha mai nascosto le sue difficoltà. Soprattutto dopo la fine del fidanzamento lampo con Ariana Grande. Che lo aveva portato ad annunciare, apparentemente, il suicidio. Tanto che la polizia si era precipitata negli studi del Saturday Night Live per controllare che stesse bene. «Cindy e Rende sono preoccupati, è vero. Ma vogliono essere di supporto alla figlia. Per questo stanno cercando il modo di aiutare Pete», scrive la versione americana di Cosmopolitan.

kaia gerber 27

«Sono stati giorni stressanti e difficili», prosegue la rivista. In fondo Kaia ha solo 18 anni «e i suoi vogliono guidarla per aiutarla a gestire al meglio la situazione». Mentre Kaia è tornata a Los Angeles a cavallo dell’anno nuovo, Pete è rimasto a New per lavoro.

E in uno degli ultimi sketch ha alluso alla possibilità di andare in «vacanza» in un luogo «coperto dall’assicurazione che costa 100 ila dollari al giorno», dove ti sequestrano «il telefono e i lacci delle scarpe. Ma avrei comunque dei compagni di stanza». Un modo, secondo molti, di descrivere una clinica di riabilitazione. Dove il comico era già stato per un periodo nel 2016.

kaia gerber 25

Quello che doveva essere un flirt passeggero si sta trasformando in una storia più seria. Kaia Gerber e Pete Davidson ormai sono inseparabili da diversi mesi. Dopo che lui aveva chiuso, quelli sì, i flirt con Margaret Qualley (la figlia di Andie MacDowell, vista in C’era una volta a… Hollywood) e Kate Beckinsale.

kaia gerber e pete davidson 3

È anche vero, però, che con la fine dell’inverno gli impegni di Kaia, modella sempre più richiesta, la porteranno lontano da New York per lunghi periodi. Quanto può durare una storia così? Secondo i bene informati, non molto. Per la pace dell’animo di Cindy Crawford e Rende Gerber.

kaia gerber 23 kaia gerber 24 kaia gerber 21 kaia gerber e pete davidson kaia gerber e pete davidson 5 kaia gerber e pete davidson 4 kaia gerber 20 kaia gerber 18 kaia gerber 19 kaia gerber 2 kaia gerber 12 kaia gerber 13 kaia gerber 10 kaia gerber 3 kaia gerber 28 kaia gerber 4 kaia gerber 5 kaia gerber 9 kaia gerber e pete davidson 1 kaia gerber 8 kaia gerber 6 kaia gerber 26 kaia gerber 1 kaia gerber 11 kaia gerber 16 kaia gerber 14 kaia gerber 17 kaia gerber 15 kaia gerber 22