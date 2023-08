21 ago 2023 13:51

SE VOLETE VEDERE IL SERPENTE DI HARRISON FORD DOVETE ANDARE IN PERÙ – NEL PARCO NAZIONALE OTISHI GLI SCIENZIATI HANNO SCOPERTO UNA NUOVA RAZZA DI "SERPENTE SOTTILE" CHE HANNO CHIAMATO “TACHYMENOIDES HARRISONFORDI”, IN ONORE DELL’ATTORE CHE INTERPRETA INDIANA JONES - LA RISPOSTA IRONICA DELLA STAR AMERICANA: "QUESTI SCIENZIATI CONTINUANO A DARE IL MIO NOME A CREATURE CHE SPAVENTANO I BAMBINI. NON CAPISCO..."