SEDERE E' POTERE: KIM SALTA LE ELEMENTARI E VA ALL'UNIVERSITA' – LA REGINA DEI SELFIE È PRONTA A DISMETTERE GLI ABITI SUCCINTI DELLA INFLUENCER (FORSE) E A ''VOGUE'' RACCONTA DI AVER INIZIATO A STUDIARE SERIAMENTE E DI VOLER DIVENTARE AVVOCATO ENTRO IL 2022: "PER RIUSCIRE DALLA SCORSA ESTATE STO DEDICANDO 18 ORE A SETTIMANA ALLO STUDIO…"

Kim Kardashian inarrestabile: dopo aver conquistato i social con i suoi scatti bollenti, è pronta a dismettere gli abiti (succinti) della influencer e ad indossare la toga. La moglie di Kanye West ha rivelato in un'intervista a Vogue di aver iniziato a studiare seriamente e di voler diventare avvocato entro il 2022. Per riuscire nel suo intento, racconta, dalla scorsa estate sta dedicando "ben" 18 ore a settimana allo studio.

D'altronde, la passione per la legge le scorre nelle vene: suo padre Robert Kardashian era un importante avvocato, parte del team di legali di O.J. Simpson. Kim ha raccontato di aver avuto sempre un forte interesse per le questioni legali, ma di aver deciso di intraprendere il percorso di studi durante la campagna per la liberazione di Alice Johnson, in particolare nel momento in cui incontrò Donald Trump per discuterne.

"Ero seduta nella Roosevelt Room con un giudice che aveva condannato criminali e un sacco di persone davvero potenti e mi sono seduta lì e.. ho sentito il bisogno di saperne di più", ha spiegato.

Detto, fatto. La regina dei social non ha perso tempo e ha iniziato a prepararsi all'esame che le permetterà di diventare avvocato (in California non è necessaria la laurea: basta superare l'esame di abilitazione dopo quattro anni di apprendistato). Diciotto ore a settimana passate sui libri saranno sufficienti per superarlo?

