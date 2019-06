SEDOTTO E ABBANDONATO - L'EX GORILLA DI MACRON, ALEXANDRE BENALLA, TROVA LAVORO AL LUNA PARK: SCARICATO DALL’ELISEO, SI OCCUPERÀ DELLA SICUREZZA DELLA “FOIRE DU TRONE” DI PARIGI - IL SUO DATORE DI LAVORO, MARCEL CAMPION, PUNTA A ESSERE IL PROSSIMO SINDACO DELLA CAPITALE FRANCESE…

Mauro Zanon per “Libero quotidiano”

Nel dicembre dello scorso anno, Marcel Campion, soprannominato a Parigi il "re dei luna park", posò in una foto con la première dame Brigitte Macron, scatenando un' ondata di polemiche. Campion, infatti, non è noto soltanto per essere il giostraio più conosciuto di Francia e il curatore dei mercatini natalizi che ogni anno illuminano gli Champs-Elysées, ma anche per essere un tipo assai losco e dalle idee non proprio progressiste.

Gli omosessuali? «Dei pervertiti», disse nel gennaio del 2018 durante una conferenza, lui che alle spalle ha anche un passato nelle fila dell'estrema destra pétainista. «È intollerabile», rispose la moglie del presidente Macron quando lo scorso settembre il Journal du dimanche pubblicò il video incriminato.

L'indignazione per la sua uscita omofoba, però, non ha fatto uscire Campion dal giro dell'attuale governo francese. Il "re dei luna park", infatti, ha appena trovato un lavoro a una persona che si è occupata da vicino, anzi da molto vicino della coppia presidenziale: stiamo parlando di Alexandre Benalla, sì proprio di lui, dell' ex bodyguard picchiatore indagato per violenza volontaria che doveva sparire dalla circolazione e invece è appena stato nominato "Monsieur sécurité" di Campion, incaricato di migliorare il dispositivo di sicurezza della "Foire du Trône", storico luna park di Parigi giunto alla 1062esima edizione (è uno dei più antichi al mondo).

«Molta gente che lavora nella sicurezza mi ha detto che è una persona molto valida, e così ho chiesto ad Alexandre di fare un giro della fiera e di osservare. Tra un po' mi darà le sue conclusioni per migliorare il dispositivo», ha detto Campion su Twitter, postando un video che lo ritrae assieme all'ex uomo della sicurezza di Macron. Nel filmato, il giostraio ringrazia Benalla per la sua presenza e per il futuro audit sulla sicurezza della "Foire du Trône", dandogli una pacca sulla spalla in segno di amicizia.

I due hanno pranzato assieme il 24 maggio, dopo essersi incontrati per la prima volta diversi mesi fa. Dopo quel pranzo, è scattata la scintilla e alcuni prevedono un sodalizio lavorativo che durerà per molto tempo. Campion, tra le altre cose, è candidato alle elezioni municipali del 2020. Punta a essere il prossimo sindaco della capitale, e non ci sarebbe da stupirsi se nell' équipe della campagna entrasse anche Benalla.

