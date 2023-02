SEDOTTO, MENATO E DERUBATO – A TREVISO UN 50ENNE È STATO RAPITO, SEVIZIATO A COLPI DI SCOSSE ELETTRICHE E PICCHIATO DA TRE RAGAZZI DI 15, 18 E 19 ANNI, CHE GLI HANNO FREGATO TUTTO QUELLO CHE AVEVA IN TASCA (POI SONO STATI ARRESTATI) – L’UOMO ERA STATO ATTIRATO IN UNO SCANTINATO DI UN CASOLARE CON UN’APP DI INCONTRI ED È STATO LEGATO CON DEL NASTRO ADESIVO E TORTURATO. L'OBIETTIVO DEI MALVIVENTI ERA FARSI DARE IL PIN DEL BANCOMAT...

Estratto dell’articolo di Nicola Rotari per www.corriere.it

Adescato in una chat di incontri, attirato con l’inganno nel seminterrato di un casolare abbandonato e quindi bloccato, malmenato e rapinato di quanto aveva in tasca e del suo bancomat da altri due complici che lo hanno seviziato a colpi di taser e minacciato con dei coltelli.

È un vero e proprio incubo quello in cui è piombato, sabato scorso, un impiegato 50enne di Vedelago, salvato miracolosamente dal provvidenziale intervento di una pattuglia dei carabinieri di passaggio che ha intercettato uno degli aguzzini, fermandolo per quello che doveva essere un normale controllo. Il giovane, in sella alla sua bici, stava andando a prelevare del denaro con il bancomat della vittima a cui era riuscito ad estorcere, dopo botte e scosse elettriche, il codice pin.

In tasca aveva anche altri 60 euro e le chiavi dell’auto del 50enne: abbastanza per approfondire una situazione poco chiara. I militari, una volta entrati nell’abitazione, una casa al grezzo in via Marconi, non distante dalla locale casa di riposo e ben visibile della strada princie, hanno trovato l’uomo immobilizzato, in balia degli altri due complici.

L’impiegato, terrorizzato e sotto choc, è stato accompagnato in ospedale a Castelfranco dove i medici hanno riscontrato lesioni guaribili con 30 giorni di prognosi. «Ho avuto paura di morire» dirà poi la vittima, sconvolta, ai carabinieri.

I protagonisti di questo episodio che sembra ispirato a pellicole come «Arancia meccanica» o «Pulp fiction» sono tre ragazzi italiani, tra cui uno studente 15enne e due appena maggiorenni, di 18 e 19 anni. Quest’ultimo, affetto da una disabilità che non gli rende semplice la deambulazione, è l’elemento del gruppo che ha fatto da «esca». Nessuno di loro ha precedenti penali alle spalle, sono completamente sconosciuti dalle forze dell’ordine. […]

Oggi i tre componenti della gang compariranno di fronte al giudice: dovranno rispondere dei reati di sequestro di persona, lesioni, rapina, porto di oggetti atti ad offendere. […]

Con stesso nastro è stata coperta anche la bocca del malcapitato che ha riferito di aver temuto di restare soffocato. Per lunghissimi minuti è stato seviziato a colpi di scosse elettriche e colpito a calci e pugni fino ha quando ha ceduto, consegnando loro denaro, bancomat e chiavi dell’auto. […]