SEDURLI, SEDARLI E SPOLPARLI – A ROMA TRE RAPINATRICI AGGANCIAVANO GLI ANZIANI E, DOPO AVERLI DROGATI CON DEL BENZODIAZEPINE, LI DERUBAVANO – IL CASO DI UN 83ENNE NEL QUARTIERE TORPIGNATTARA: LA DONNA SI È PRESENTATA ALLA PORTA OFFRENDOGLI UN PEZZO DI TORTA, IL POVERINO SI È FATTO TENTARE MA DOPO POCO È SVENUTO A TERRA – LE VITTIME SONO UNA DECINA, IL BOTTINO DELLE DONNE: 160 MILA EURO. UNA DELLE TRE ERA GIÀ STATA CONDANNATA PER OMICIDIO…

«Devono essere pesanti quelle buste della spesa. La aiuto». Era gentile quella donna che, nel novembre scorso, si era avvicinata a un 83enne di Torpignattara fuori dal supermercato. L’anziano però aveva preferito non darle confidenza. «Grazie, faccio da solo», aveva risposto.

Ma quando poche ore dopo si era trovata la stessa giovane sull’uscio del suo appartamento, con una fetta di torta in mano, la gola aveva avuto la meglio. «Mi faceva piacere offrirle un dolce. Beviamo anche un po’ di quel Marsala che ha sul tavolo», le aveva detto.

Il tempo, però, di fare un brindisi e l’anziano era caduto a terra privo di conoscenza, salvo poi svegliarsi nel cuore della notte senza riuscire a muoversi e venire trovato in condizioni pietose non essendo riuscito neppure a raggiungere il bagno.

Quella donna gentile lo aveva drogato e derubato. E come lui, fino a pochi giorni fa, hanno subito la stessa sorte altri dieci nonni e nonne, tra gli 80 e i 90 anni, nei diversi quartieri della capitale. Gli inquirenti non hanno dubbi: ad agire sono state due donne di Aprilia, in provincia di Latina, scaltre, rapinatrici di professione, che facevano la spola tra l’agro pontino e Roma, individuando le loro vittime, pedinandole, informandosi sulle loro abitudini e sulla loro vita e poi, dopo averle agganciate con una scusa, drogandole con benzodiazepine sciolte in una bevanda e rapinandole.

Su ordine del gip Andrea Fanelli, i carabinieri hanno arrestato ieri e messo in carcere Natascia Glaudi, di 50 anni, e la nuora Meghi Lucchesi, di 29 anni, mentre gli atti relativi a una terza indagata, una 31enne sempre di Aprilia, per competenza sono stati inviati alla Procura di Latina.

Ci sono anziani che, dopo essere stati narcotizzati, hanno dormito anche per due giorni e altri a cui sono state rubate persino le fedi nuziali. I nonni hanno rischiato la vita, ma le rapinatrici non avrebbero avuto scrupoli. Glaudi in un precedente caso avrebbe ucciso un anziano con un cocktail micidiale, in primo grado è stata condannata a 11 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale, ma non si è fermata. […]

Tra gioielli, telefonini e denaro rapinato alle undici vittime, il bottino secondo gli inquirenti è di 160mila euro. […]