10 dic 2024 20:00

SEDUZIONE E SEDAZIONE – LA CORTE D'APPELLO DI MILANO HA RIDOTTO LA PENA DA 16 ANNI E 5 MESI A 14 ANNI E 5 MESI DI RECLUSIONE PER TIZIANA MORANDI, LA “MANTIDE DELLA BRIANZA”, ACCUSATA DI AVER RAGGIRATO, NARCOTIZZATO CON BENZODIAZEPINE E POI RAPINATO NOVE PERSONE TRA I 27 E GLI 83 ANNI – LA 49ENNE, IN CARCERE DAL LUGLIO 2022, RISPONDEVA DI UNA VENTINA DI CAPI DI IMPUTAZIONE, PER REATI CHE VANNO DALLA RAPINA ALL'INCAPACITÀ PROCURATA FINO ALLE LESIONI…