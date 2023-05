SEGRETI SVELATI! - FERMI TUTTI: BEATRICE SEGRETI, LA RICCIOLUTA STELLINA DI “ONLYFANS”, CONOSCIUTA CON IL NOME D'ARTE DI "BEA SECRETS", MOSTRA PER LA PRIMA VOLTA LA SUA FACCIA! A “LA ZANZARA” RACCONTA: “VOGLIO FAR VEDERE LA MIA ESPRESSIONE MENTRE PRATICO UNA FELLATIO E MENTRE GODO” – “MI SONO LAUREATA E ADESSO MI MASTURBO DAVANTI A UNA TELECAMERA, SONO FELICE COSÌ” - “A VOLTE NON MI LAVO PER QUALCHE GIORNO, UNO VOLEVA LA MAGLIA DOPO UNA SETTIMANA DI SUDORE, L’HO VENDUTA A UN AMERICANO PER…”

Da “La Zanzara” – Radio24

La stella di Only Fans Beatrice Segreti si toglie la mascherina!! A La Zanzara su Radio24 la giovane veneta scopre il volto, finora rimasto sconosciuto ai fans. “Siccome dicono che devo vergognarmi per quello che faccio adesso ci metto la faccia”. “Eccomi, io sono così e vendo il mio corpo virtualmente. Alla faccia dei moralisti”. “Avevo voglia di far vedere le mie espressioni quando godo”. “Lo faccio per soldi? No, negli ultimi mesi con la mascherina ho raggiunto il top del mio fatturato”.

“Su una cosa i critici hanno ragione: OnlyFans non è per tutti, bisogna farsi il culo”. “Sputtanamento definitivo? Sono felice che ci sia, così capisco chi è dalla mia parte e chi no”. Alle critiche di Parenzo risponde così: “Io mi ti farei..mi piacciono quelli che non sono belli”. “A volte non mi lavo per una settimana per accontentare ed i fans, poi vendo la maglietta sudata coi miei odori”.

“Anche le mascherine usate voglio vendere, piene di umori..”. “Mai lavorare con una agenzia, diventi finto. Bisogna rispondere agli abbonati in prima persona”. “Una prostituta? Non lo sono ma non mi offendo: le prostitute tengono in pugno l’uomo”.

“Mi definisco un’ascoltatrice di persone, una che rende le persone felici”. “Mi sono laureata e adesso mi masturbo davanti a una telecamera, sono felice così. E voglio anche diventare madre”

“Finora sono rimasta a volto coperto per la privacy e perchè volevo creare un personaggio, separarlo per quanto possibile dalla mia vita privata. Ha funzionato, ma qualche mese fa ho sentito il bisogno di svelare tutto, svelarmi”. A La Zanzara su Radio24 la star italiana di OnlyFans Beatrice Segreti, veronese, scopre il suo volto per la prima volta. “Qualcuno dice che tengo la maschera perchè mi vergogno”, racconta Bea.

“Oppure altri che lo faccio perchè sono brutta e non voglio farmi giudicare. Ma la realtà è che non mi vergogno di nulla, e questo è uno schiaffo in faccia a certe persone, i moralisti. La cosa sicura è che non l’ho fatto per motivi economici: negli ultimi mesi abbiamo fatto un fatturato molto importante, con tanto di copertura facciale.

Sicuramente era giusto dare ai miei abbonati un prodotto in più, me lo chiedevano ormai in tanti. Quasi una questione di trasparenza. È un regalo ai miei fans”. E poi?: “Ti confesso anche che avevo voglia di far vedere la mia espressione mentre pratico una fellatio, mentre godo. Alla fine sono esibizionista”.

Non hai paura dello sputtanamento?: “Sono più che felice che ci sia quello che tu chiami lo sputtanamento definitivo, perchè è in questi casi che riesco a capire chi è dalla nostra parte e chi no. E’ l’ultima linea di confine che cade, sei dalla nostra o no?”. Ci hai pensato molto?: “Ci ho pensato ogni giorno per sette mesi, cambiavo idea ogni giorno. Poi un giorno mi sono decisa, e adesso non torno indietro”.

Vendi anche le mascherine che hai usato, può essere un business anche quello: “Buona idea, magari impregnate dei miei umori. Può funzionare”. Poi rivela alcuni dettagli delle ultime perversioni dei suoi utenti:

“A volte non mi lavo per qualche giorno per lasciare sulla maglietta l’odore delle ascelle. Mi hanno chiesto questo prodotto, la maglietta sudata, e l’ho venduta. Uno voleva la maglia dopo esattamente una settimana di sudore, senza mai una goccia di sapone. L’ho venduta a un americano per 600 dollari”.

Alle critiche di Parenzo di fare un lavoro da sporcaccioni, della difficoltà di raccontarlo ad amici e parenti risponde così: “Io mi ti farei..mi piacciono quelli che non sono belli”. “Morale - prosegue - è una parola da abolire, chi parla di morale riferendosi a OnlyFans è una persona stupida, superficiale. Mi chiamano prostituta, è vero. Non lo sono ma non mi sentivo offesa. Una prostituta è quella che ha il maggior potere in assoluto, fa del suo corpo quello che vuole e tiene in pugno l’uomo.

E poi: Sto facendo del male qualcuno? Sto nuocendo a qualcuno? Io sono fiera di quello che faccio, che si chiama autogestione del proprio corpo. Quello che faccio nel privato lo faccio anche in pubblico, con la differenza che lo metto in vendita”. Come ti definisci?: “Mi definisco una che si esprime col proprio corpo e rende le persone felici, a livello sessuale. E sono anche un’ascoltatrice, cioè una che ascolta.

Non sono una di quelle si affidano alle agenzie, parlo con tutti i miei clienti, i miei abbonati. La vera chiave è quella di lavorare in prima persona. Ma OnlyFans non è per tutti, per avere successo bisogna a farsi il culo e pedalare”. Tu sei anche laureata: “Sì, vero. Mi sono laureata, ma adesso guadagno anche masturbandomi davanti a una videocamera. Il risultato è che sono una persona felice. E voglio anche diventare madre. Ai critici dico: con le tasse che pago io, aumentiamo il pil dell’Italia più di loro”

