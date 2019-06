AVVISATE CAIRO! IL MILAN E’VICINO ALL’ACCORDO CON L’UEFA: NIENTE EUROPA LEAGUE MA UN ANNO IN PIÙ PER I CONTI A POSTO, IL TORINO SPERA - GLI AVVOCATI DEL CLUB A NYON DALLA CAMERA GIUDICANTE: LA SANZIONE DELL’ESCLUSIONE DALLA COPPA È IL PREZZO PER RINVIARE DAL 2021 AL 2022 IL MOMENTO IN CUI ESSERE IN REGOLA COI PARAMETRI DEL "FAIR PLAY" FINANZIARIO - AL POSTO DEL CLUB ROSSONERO IN EUROPA LEAGUE ANDREBBE IL TORO