Nella città di Al-Shahaniya, in Qatar, si è svolto il primo Qatar Camel Festival, un concorso di bellezza dedicato ai cammelli che per la prima volta è stato organizzato a livello nazionale. Ma prima di decretare ufficialmente il vincitore, l’animale indicato come il più bello ha dovuto sottoporsi ai raggi X per dimostrare di non aver subito interventi di chirurgia estetica.

A dicembre, infatti, 43 cammelli sono stati squalificati perché avevano subito lifting facciale, iniezioni di botox o avevano assunto ormoni per stimolare i muscoli, rendere le loro labbra più cadenti e le loro gobbe più formose. Tutte procedure che possono lasciare questi animali con ferite orribili.

Hamad Jaber Al-Athba, che ha organizzato il festival, ha detto che l’indagine è stata portata avanti per «combattere la manomissione». «Avevamo uno staff veterinario professionale e attrezzature avanzate e abbiamo lavorato per combattere la manomissione e limitare la diffusione dei materiali cosmetici», ha raccontato. «La corruzione è stata combattuta seriamente al Qatar Camel Festival».

Per scegliere i vincitori, vengono valutati «la taglia e la bellezza» della testa, la lunghezza del collo e la posizione della gobba del cammello. «Questi sono i punti più importanti», ha detto Al-Athba.

Il cammello Mangiah Ghufran alla fine è stato dichiarato primo in classifica e si è aggiudicato, insieme al suo proprietario, Fahed Farj Algufrani, l’assegno da un milione di riyal (240.000 euro) in palio. Algufrani ha poi raccontato che ci ha messo «anni» per preparare l’esemplare alla competizione.

