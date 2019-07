SEI GIORNI DI SCENE DI SESSO, LE 50 POSIZIONI EROTICHE, IL CONTRATTO A TEMPO ILLIMITATO E IL GRANDE RIFIUTO – A 20 ANNI DALL'USCITA, TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE DI "EYES WIDE SHUT", L'ULTIMO FILM DI STANLEY KUBRICK - LA PELLICOLA DETIENE IL RECORD DELLE RIPRESE CONTINUE PIÙ LUNGHE DELLA STORIA DEL CINEMA: SONO STATI NECESSARI BEN 400 GIORNI PER TERMINARLO TANTO CHE I PROTAGONISTI…(VIDEO)

Francesco Tortora per “www.corriere.it”

Il film

eyes wide shut 8

Sono passati 20 anni dall'uscita di "Eyes Wide Shut", pellicola di Stanley Kubrick proiettata per la prima volta nei cinema americani il 16 luglio 1999. Il film è l'ultimo del grande regista e s'ispira al romanzo "Doppio sogno" di Arthur Schnitzler.

I protagonisti sono William e Alice Hartford (interpretati da Tom Cruise e Nicole Kidman, allora ancora sposati), felice coppia newyorchese giovane e benestante, la cui stabilità è messa in discussione dai sogni erotici della donna. Senza più le sue certezze coniugali, William vaga per le strade di New York dove incontra una prostituta e poi s'imbuca ad una festa orgiastica clandestina.

eyes wide shut 7

Il confine tra sogno e realtà sembra svanire proprio come le certezze borghesi della coppia. All'uscita "Eyes Wide Shut" sconcerta e divide la critica. Il viaggio semi-onirico del protagonista dà la possibilità al regista di riflettere sulla morale dominante e sui suoi limiti, sottolineando come l'ambivalenza della realtà (e del sogno) rispecchi chiaramente l'ambiguità degli esseri umani. Da qui il titolo che può avere il duplice significato di occhi "spalancati" ma anche "chiusi".

eyes wide shut 3

La pellicola, rilasciata quattro mesi dopo la morte del regista, è un successo al box-office. Costata 65 milioni di dollari, ne incassa 162 e diventa il più grande successo commerciale di Stanley Kubrick. A 20 anni dall'uscita, ecco 15 cose che forse non sapete di "Eyes Wide Shut".

Contratto a tempo illimitato

Pur di lavorare con Stanley Kubrick, gli attori Tom Cruise e Nicole Kidman, al tempo al culmine della loro carriera, hanno accettato di firmare un contratto a tempo illimitato che poteva essere "sciolto" solo dal regista. Paul Thomas Anderson fu costretto a fare una visita sul set per offrire a Tom Cruise il ruolo di Frank T.J. Mackey in "Magnolia".

eyes wide shut 2

Il record

"Eyes Wide Shut" è nel Guinness dei Primati ed è segnalato per le riprese continue più lunghe della storia del cinema. Sono stati necessari ben 400 giorni per terminare il film. Inoltre la pellicola ha trascorso quasi un anno in post-produzione.

Nessuna scena girata a New York

Il film è ambientato a New York, ma nessuna scena è stata girata nella Grande Mela, perché Kubrick viveva in Inghilterra e aveva paura di volare. Il set è stato ricostruito nei Pinewood Studios, vicino a Londra.

eyes wide shut 13

Accento britannico

Tom Cruise e Nicole Kidman hanno trascorso così tanto tempo nel Regno Unito, a causa delle riprese prolungate, che i loro due figli hanno acquisito l'accento britannico.

Lettere e giornali in italiano

Come era sua abitudine, Stanley Kubrick ha girato più versioni delle scene in cui si vedono giornali o lettere: i testi compaiono in lingue diverse. Ad esempio i quotidiani e le missive lette da Tom Cruise sono scritti in italiano per la versione apparsa nel nostro Paese.

eyes wide shut 12

L'autocitazione

La maschera che Bill Harford (Tom Cruise) indossa con il costume è modellata sul volto dell'attore Ryan O'Neal, il protagonista di Barry Lyndon, film diretto nel 1975 da Stanley Kubrick.

Scene erotiche e dissidi

Per fare in modo che i due protagonisti impersonassero meglio i propri ruoli ed esasperassero la sfiducia reciproca, Kubrick ha deciso di girare le loro scene separatamente e soprattutto ha proibito ai due di scambiarsi informazioni.

eyes wide shut 9

In particolare per la scena di appena un minuto in cui Nicole Kidman sogna di tradire il marito facendo l'amore con un ufficiale della Marina, Kubrick ha imposto all'attrice sei giorni di scene di sesso e di posare in oltre 50 posizioni erotiche. Inoltre ha proibito a Cruise di essere sul set e a Kidman di raccontargli cosa accadeva durante le riprese.

L'incontro

Nel 1996 Tom Cruise era in Inghilterra perché Nicole Kidman stava girando "Ritratto di signora" e l'attore decise di visitare la tenuta di Stanley Kubrick con la moglie. Dopo quell'incontro, il regista ha assegnato loro i ruoli da protagonisti in "Eyes Wide Shut".

eyes wide shut 5

I dipinti

Christiane Kubrick (la moglie di Stanley) e Katharina Kubrick (la figlia) hanno realizzato i dipinti presenti nella casa dei due protagonisti.

Il gran rifiuto

A Eva Herzigova è stato offerto il ruolo della modella "Mandy" direttamente da Stanley Kubrick, ma la top model ceca ha rifiutato perché c'erano troppe scene di nudo e Kubrick non aveva alcuna intenzione di modificarle.

eva herzigova

Perfezionismo

Il perfezionismo di Stanley Kubrick lo ha portato a supervisionare ogni elemento che sarebbe apparso nel film, dagli oggetti di scena ai mobili fino al colore delle pareti. Le maschere utilizzate nell'orgia, per esempio, erano ispirate a quelle del Carnevale di Venezia: il regista si è fatto spedire innumerevoli esemplari dalla città lagunare e ha stabilito quali dovessero essere indossate da ogni singolo attore.

eyes wide shut 11

La videocassetta

Una copia VHS del film "Rain Man - L'uomo della pioggia" si vede nella stanza da letto dei protagonisti quando la coppia ha un'accesa discussione mentre fuma marijuana.

eyes wide shut 1

Film posticipati

A causa del prolungamento delle riprese, i due progetti cinematografici successivi di Tom Cruise e Nicole Kidman sono stati posticipati. Si tratta di "Mission Impossible 2" e "Amori & incantesimi".

Registi

Il cast comprende 7 registi: Sydney Pollack, Todd Field, Thomas Gibson, Rade Serbedzija, Alan Cumming, Brian W. Cook e lo stesso Tom Cruise che nel 1997 ha diretto un episodio della serie tv "Fallen Angels".

kim basinger e alec baldwin

L'altra coppia

Prima di scegliere Tom Cruise e Nicole Kidman, il regista aveva pensato ad un'altra coppia, Kim Basinger e Alec Baldwin. La coppia si è separata nel 2002, un anno dopo i protagonisti di "Eyes Wide Shut".

eyes wide shut 6 eyes wide shut 10 eyes wide shut eyes wide shut 20 eyes wide shut 13 eyes wide shut 1 eyes wide shut 14 eyes wide shut 10 eyes wide shut 11 eyes wide shut 12 eyes wide shut 15 eyes wide shut 16 eyes wide shut 17 eyes wide shut 18 eyes wide shut 21 eyes wide shut 22 eyes wide shut 19 eyes wide shut 2 eyes wide shut 25 eyes wide shut 23 eyes wide shut 24 eyes wide shut 26 eyes wide shut 28 eyes wide shut 5 eyes wide shut 27 eyes wide shut 3 eyes wide shut 4 eyes wide shut 6 eyes wide shut 7 eyes wide shut 8 eyes wide shut 9 eyes wide shut eyes wide shut eyes wide shut nicole kidman in eyes wide shut se voi uomini solo sapeste eyes wide shut eyes wide shut 4