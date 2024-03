10 mar 2024 08:20

SEI POVERO? CAZZI TUOI! – A VIGEVANO, IN PROVINCIA DI PAVIA, UN GIOVANE ROMENO CHIEDE L’ELEMOSINA IN PIAZZA E VIENE MULTATO DI 400 EURO! - IL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DEL COMUNE STABILISCE IL DIVIETO DELLA "ATTIVITÀ DI MENDICITÀ". UNA MULTA A VUOTO, OVVIAMENTE: COME FA A PAGARE UNA PERSONA INDIGENTE, SENZA FISSA DIMORA E CHIEDE LA CARITA’ AI PASSANTI? - LA SANZIONE FINIRA’ PER ESSERE CATALOGATA TRA I "CREDITI NON ESIGIBILI"