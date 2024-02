SEI SICURO DI SAPERE QUANTO SEI SEXY? FAI IL TEST DELLA SEXPERTA TRACEY COX PER SAPERE QUANTO SEI IRRESISTIBILE O QUANTO TU SIA CONVINTO DI ESSERE ERRONEAMENTE UNA BOMBA DI SENSUALITÀ – MOLTE PERSONE FANNO LO SBAGLIO DI CONFONDERE L'AUTOSTIMA CON QUANTO SIANO EFFETTIVAMENTE SEXY. BASTA RISPONDERE ALLE VENTI DOMANDE PER CAPIRE SE SEI IN ERRORE E SU COSA DEVI LAVORARE PER ESSERE PIÙ HOT…

Il sex appeal è negli occhi di chi guarda. Una persona vede una bomba sexy; un altro semplicemente una persona esagerata, un’altra ancora una cattivo gusto.

Essere sexy significa diverse cose per persone diverse, ci sono qualità universali che rendono alcune persone attraenti praticamente per tutti.

Hai quello che serve per essere bollente? Scoprilo rispondendo a questo quiz di Tracey Cox.

1. Quando ti guardi allo specchio, cosa vedi?

A. Non sono perfetto ma sono ok

B. Numerosi difetti. Troppo grasso/non abbastanza formosa/vecchio/brutto... nomina una qualità negativa e io l’avrò

C. Qualcuno che probabilmente dovrebbe prendersi cura della sua salute

D. Perfezione: non c'è da stupirsi che tutti mi guardino

2. Quanto spesso ti viene chiesto di uscire?

A. Parecchie, se emetto le vibrazioni giuste

B. Troppe

C. Non molto, ma di solito sono comunque impegnato

D. Mai

3. Sei la persona più attraente nel tuo gruppo di amici?

A. Probabilmente sono il meno attraente

B. Forse, ma siamo tutti attraenti a modo nostro

C. Nella media

D. Di gran lunga il migliore

4. Quanto spesso fai la prima mossa?

A. Dipende dalla situazione ma non ho paura di farla

B. Non avrei la sicurezza di dire che ho inteso male e loro vogliono solo essere amici

C. Non ne ho mai bisogno: la maggior parte delle persone non riesce a togliermi le mani di dosso

D. Dovrei essere nella mia giornata di buona autostima

5. Quanto spesso inizi il sesso in una relazione?

A. Mai: passo la vita cercando di evitarlo

B. Il mio partner lo vuole più di me, quindi raramente ne ho la possibilità

C. Ognuno di noi inizia allo stesso modo

D. Il mio partner mi anticipa

6. Hai mai guardato un porno con un partner?

A. Odio il porno e ho vietato al mio partner di guardarlo

B. No, ma ogni tanto lo guardo da solo e non mi importa se lo fa il mio partner

C. Sì, è un ottimo modo per aggiungere novità e darci idee su cose nuove da provare

D. Perché il mio partner dovrebbe voler guardare il porno mentre sono a letto?

7. Cosa descrive meglio il tuo atteggiamento nei confronti del sesso?

A. Mi piace la scarica di potere che provo quando so che qualcuno mi desidera

B. È uno dei miei più grandi piaceri della vita

C. Posso farlo o non farlo

D. Non capisco il motivo di tutto questo entusiamo

8. Ti piace fare e ricevere sesso orale?

A. Mi piace riceverlo ma non sono così entusiasta di donarlo

B. Mi sento a disagio nel fare entrambe le cose

C. Sì, è la mia parte preferita del sesso e adoro avere l'orgasmo in quel modo

D. La maggior parte delle mie volte il sesso ruota attorno al fatto che il mio partner mi dà piacere

9. Quanto spesso prendi il controllo durante il sesso?

A. Abbastanza spesso: adoro essere il capo e avere il controllo di ciò che facciamo

B. Mai – non saprei cosa fare o suggerire

C. Mi piace essere adorato, quindi sono colpevole di sdraiarmi e lasciare che il mio partner faccia il lavoro

D. Di tanto in tanto, dipende dal mio umore e se penso di avere un bell'aspetto quel giorno

10. Ti masturbi regolarmente?

A. Perché dovrei quando ho un partner?

B. Non l'ho mai fatto e non capisco perché le persone dovrebbero farlo

C. Sì, ogni volta che ho voglia di fare sesso e il mio partner non è nei paraggi o non ne ho uno

D. Lo faccio quando sono single, ma non così tanto

11. Hai fantasie sessuali?

A. Solo quando mi masturbo

B. Non proprio, ma scommetto che apparirò in molti altri

C. Posso onestamente dire che non ne ho mai avuta una

D. Assolutamente sì, fantastico molto sul sesso

12. Parli apertamente di sesso con il tuo partner?

A. Trovo che parlare di sesso sia “scomodo”

B. Preferisco leggere il linguaggio del corpo di qualcuno piuttosto che esprimere le cose a parole

C. Non ne ho bisogno: tutti i miei partner sono contenti di come sono a letto

D. In quale altro modo risolvi i problemi?

13. Quanto spesso provi cose nuove a letto?

A. Mi impegno in occasioni speciali

B. Tutto il tempo

C. Non mi piacciono le sorprese e mi piace fare le stesse cose

D. Sono felice di provare cose nuove se il mio amante suggerisce qualcosa che mi piace

14. Hai una lista dei desideri sessuali?

A. Sì, con molte cose che vengono spuntate regolarmente

B. No, ma che buona idea!

C. Nessun interesse

D. No, ma credo di essere sulla lista dei desideri di alcune persone

15. Ti hanno mai fatto i complimenti per quanto sei bravo a letto?

A . Qualche complimento, sì

B. Assolutamente! Amo il sesso e si vede

C. Non ho mai chiesto quanto sono bravo e nessuno ha mai fornito volontariamente l'informazione

D. Ogni volta che lo faccio

16. Hai una mossa sessuale caratteristica: qualcosa di cui i tuoi amanti sono entusiasti?

A. Sono abbastanza bravo in alcune cose ma non direi brillante

B. Sì, e l'ho perfezionato nel corso degli anni

C. In una parola – no

D. Non ne sono sicuro, ma ricevo un sacco di complimenti per il mio corpo

17. Qual è il tuo stile sessuale?

A. Sono un amante avventuroso ed entusiasta

B. Mi piace il lato della connessione tanto quanto la parte fisica

C. A volte mi piace più la caccia che il sesso

D. Sono un amante ansioso e cerco di evitarlo

18. Quanto sei a tuo agio nudo?

A. Mi hai visto? Ho caldo!

B. Evito di farmi vedere nudo da chiunque

C. All'inizio sono nervoso, ma una volta che le cose vanno bene, sto bene

D. Sicuro per la maggior parte del tempo, ma ovviamente ho giorni no

19. L'atteggiamento dei miei genitori nei confronti del sesso era:

A. Non è stato menzionato, ma non è stato detto nulla di particolarmente negativo

B. È qualcosa di divertente che fai con qualcuno che ami

C. Hai risparmiato il sesso per quando eri sposato e anche allora lo hai fatto sotto costrizione

D. Hanno fatto uno sforzo per apparire sexy l'uno per l'altro

20. Su una scala da 1 a 10, quanto pensi di essere sexy?

A. Tra 9 e 10

B. Tra 7 e 9

C. Tra 5 e 7

D. Sotto i 5

Quanto sei sexy? Guarda il punteggio dato a ciascuna risposta e calcola quanto hai totalizzato

Domanda 1 A = 4 B = 1 C = 3 D = 2

Domanda 2 A = 4 B = 2 C = 3 D = 1

Domanda 3 A = 1 B = 4 C = 3 D = 2

Domanda 4 A = 4 B = 1 C = 2 D = 3

Domanda 5 A = 1 B = 3 C = 4 D = 2

Domanda 6 A = 1 B = 3 C = 4 D = 2

Domanda 7 A = 2 B = 4 C = 3 D = 1

Domanda 8 A = 3 B = 1 C = 4 D = 2

Domanda 9 A = 4 B = 1 C = 2 D = 3

Domanda 10 A = 2 B = 1 C = 4 D = 3

Domanda 11 A = 3 B = 2 C = 1 D = 4

Domanda 12 A = 1 B = 3 C = 2 D = 4

Domanda 13 A = 3 B = 4 C = 1 D = 2

Domanda 14 A = 4 B = 3 C = 1 D = 2

Domanda 15 A = 3 B = 4 C = 1 D = 2

Domanda 16 A = 3 B = 4 C = 1 D = 2

Domanda 17 A = 4 B = 3 C = 2 D = 1

Domanda 18 A = 2 B = 1 C = 3 D = 4

Domanda 19 A = 3 B = 4 C = 1 D = 2

Domanda 20 A = 2 B = 4 C = 3 D=1

61 – 80 Frizzante!

Congratulazioni! Spunta tutte le caselle importanti. Per cominciare, riconosci che sexy non è un aspetto, è un atteggiamento. Ciò significa che sei attraente, indipendentemente dal tuo aspetto e dalla tua età. Il sex appeal è un'atmosfera che le persone percepiscono: se ami il sesso, si vede. Sei coinvolto in ciò che accade intorno a te: è più probabile che flirti e noti quando le persone ti notano.

Sei fiducioso ma non arrogante nell'essere attraente. Amante proattivo e avventuroso, sei cresciuto circondato da buoni messaggi sul sesso che è il miglior fondamento di tutti per una vita sessuale sana. Bravo a comunicare, risolvi facilmente i problemi sessuali.

IL RISULTATO DEL TEST DI TRACEY COX SU QUANTO SEI SEXY

60 - 39: Caldo, ma c'è margine di miglioramento

Sei una persona a cui piace il sesso ma non gli permetti di governare la tua vita. Il tuo desiderio sessuale è di fascia media. Entra in contatto con un amante entusiasta che scopre tutti i tuoi punti di piacere e il tuo desiderio e il tuo interesse aumentano. Ma se non sei stimolato la tua motivazione scivola lentamente finché non scompare del tutto.

Siamo onesti… sei un po' pigro a letto? Anche se sei aperto a provare cose nuove se il tuo partner le propone, raramente sei propenso a nuove avventure. In breve, sei colpevole di sederti e lasciare che il tuo partner faccia tutto il lavoro.

19 - 40: non sei caldo neanche la metà di quanto pensi

La prima cosa che farai sarà tornare indietro e verificare il tuo punteggio: non puoi assolutamente rientrare in questa categoria! Se c'è qualcuno che è "frizzante", sei tu!

Mi dispiace essere portatore di cattive notizie, ma essere sexy non significa solo avere il viso e il corpo perfetti. È vero, le teste si girano quando entri in una stanza e sei straordinariamente bello. Ma, come si suol dire, l'attenzione sull’aspetto svanisce dopo i primi tre appuntamenti. Sembrare sexy non è sufficiente: un amante generoso ti supererà ogni volta che si tratta di qualcosa di diverso dalle relazioni casuali.

Le persone molto attraenti hanno la tendenza a pensare che sia sufficiente lasciare che le persone mettano le mani sul tuo corpo altamente desiderabile. A volte sei nervoso a letto: hai difficoltà a lasciarti andare perché non vuoi apparire altro che perfetto. La tua autostima è interamente basata sul tuo aspetto. Ma ignorare completamente i bisogni del tuo partner non ti aiuterà

Meno di 20: essere hot non è nel tuo radar

Sono sorpreso che tu abbia fatto questo quiz perché quanto sei attraente non è qualcosa a cui hai pensato o dato molta importanza nella tua vita. Di solito il prodotto di un'educazione severa o religiosa, probabilmente sei stato bombardato da messaggi negativi sul sesso. Non è il miglior inizio, se vuoi diventare un adulto con un atteggiamento sano ed esplorativo nei confronti delle relazioni erotiche. Immagino che tu avessi poca educazione sessuale e fossi scoraggiato dall'esplorare il tuo corpo, quindi non hai la minima idea di cosa ti fa sentire bene e cosa no.

Se sei una donna, è molto probabile che tu non abbia mai avuto un orgasmo perché non ti sei mai masturbata (o lo hai fatto raramente). Il sesso è qualcosa che un partner vuole da te, ma raramente è piacevole e hai basse aspettative riguardo al sesso e poca connessione con il desiderio.

La buona notizia è che non è mai troppo tardi per cambiare la situazione. Sfida i messaggi che hai ricevuto sul sesso da giovane, parla con amici dalla mentalità aperta, dì al tuo partner che vuoi imparare a godere del piacere. Una sessione con un buon terapista sessuale può aiutare ad accelerare il processo.

