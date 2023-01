SELFIE NEL VUOTO - LE IMMAGINI SPETTACOLARI RIPRESE A QUASI 700 METRI D’ALTEZZA DALL’INFLUENCER RUSSA ANGELA NIKOLAU – LA RAGAZZA SI È ARRAMPICATA IN CIMA ALLA MERDEKA TOWER A KUALA LUMPUR IL SECONDO EDIFICIO PIÙ ALTO DEL MONDO DOPO IL BURJ KHALIFA DI DUBAI E DA LI’… - VIDEO

Estratto dell’articolo di www.lastampa.it

angela nikolau in cima alla merdeka tower 8

Immaginate di rimanere sospesi a quasi 700 metri d'altezza con le gambe a penzoloni nel vuoto. […]L'influencer russa Angela Nikolau può testimoniare con esatteza cosa si provi: […]si è arrampicata fino alla cima della Merdeka Tower a Kuala Lumpur, il secondo edificio più alto del mondo dopo il Burj Khalifa di Dubai.

Da lì ha poi goduto della vista spettacolare facendosi anche riprendere da un drone in un video che rende ancora più chiara la maestosa prospettiva dell'edificio. […]

