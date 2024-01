DAGONOTA

giovanna pedretti 1

Il caso di Giovanna Pedretti si ingrossa. E arriva persino in Gran Bretagna. Il “Daily Mail” ha dedicato un lungo articolo al caso della pizzaiola che si è tolta la vita, a Selvaggia Lucarelli e a Lorenzo Biagiarelli, con un titolo che lascia poco all’interpretazione: “La disputa per una “recensione falsa porta la proprietaria di un ristorante italiano al suicidio”: la donna sposata e con figli, elogiata per aver risposto a un cliente "che si lamentava per essere stato fatto accomodare accanto a una coppia gay”, è stata accusata di essersi inventata tutto, scatenando i troll e provocando una tragedia”.

Un titolo non certo lusinghiero e un articolo che lo è ancor meno visto che Selvaggia e il di lei fidanzato vengono accusati di aver scatenato un’ondata d’odio che ha portato alla morte della pizzaiola.

Perché se scoperchiare il vaso di Pandora su Chiara Ferragni è un dovere, accanirsi contro una donna, titolare di una pizzeria in provincia di Lodi che si sarebbe fatta pubblicità falsificando una recensione, è davvero troppo. A che pro? Avere più clienti e appuntarsi al petto la spilletta della donna di cuore?

il titolo del daily mail sul caso di giovanna pedretti

Da quanto risulta, gli affari della pizzeria andavano a gonfie vele e avere quattro clienti in più non avrebbe fatto certo differenza. Stiamo parlando di una pizzeria familiare in provincia di Lodi, non di un’azienda che fattura 100 milioni l’anno. Non immaginiamo orde di pellegrini che avrebbero fatto la fila per gustare la pizza della signora Pedretti. E poi si sa, in questo Paese le storie di eroismo trovano lo spazio di 24 ore. Tutto viene mangiato, masticato ed espulso. Alla stessa velocità con cui si consuma una pizza.

LORENZO BIAGIARELLI, CHI È IL FIDANZATO DI SELVAGGIA LUCARELLI CHE HA FATTO IL POST SU PEDRETTI: «IO CATALIZZO I SUOI SFOGHI»

Estratto dell'articolo di Renato Franco per www.corriere.it

giovanna pedretti 2

[...] per molti, Lorenzo Biagiarelli — che ha messo in dubbio la recensione della ristoratrice di Lodi Giovanna Pedretti morta suicida — è «solo» il «compagno di» Selvaggia Lucarelli.

Ma una storia ce l’ha. Ed è questa. Così come l’ha spiegata lui stesso: «Lorenzo Biagiarelli nella sua prima vita era una sedicente rockstar. [...]

La passione con il tempo diventa un’altra: «Quando ho capito che non avrei voluto fare altro che andare tutti i giorni al mercato a comprare il cavolo fresco e a scoprire nuove conserve cinesi mi è stato subito chiaro quello che mi piacesse. Selvaggia mi ha semplicemente suggerito di trasformare la passione in lavoro, e così ho fatto».

selvaggia lucarelli e lorenzo biagiarelli

Da rockstar a food blogger dunque, «not a chef» come sottolinea sempre lui sul suo profilo Instagram. Così inizia a raccontare i suoi viaggi, a mostrare ricette e piatti etnici, a spiegare la connessione tra la storia della cucina e la storia dei luoghi dove è nata.

Cresce il blog e cresce la sua visibilità che gli apre le porte della televisione. Prima da retro (nel 2019 è tra i giudici di Cortesie per gli ospiti su Real Time), poi dalla porta principale (dal 2020 protagonista fisso di È sempre mezzogiorno condotto da Antonella Clerici). Arriva anche la parentesi da ballerino con le stelle nel programma di Milly Carlucci dove Selvaggia Lucarelli è la giudice più brava e più temuta, nonché sua fidanzata (con contorno di polemiche).

il post di lorenzo biagiarelli dopo la morte di giovanna pedretti

I due sono una coppia da tempo, ormai otto anni, più forti anche della differenza di età (lui ha 15 anni in meno), un tema affrontato dai giornali di gossip ma anche da loro [...]

Affiatati, ironici, viaggiatori. Lui sostiene che lei sia volubile: «Però non con tutti, solo con me: penso di avere una funzione in questo senso, un compito importante nella società. Io catalizzo i suoi sfoghi e va bene, ho imparato che è una sua caratteristica: ha bisogno di farlo».

SELVAGGIA E SELVAGGINA - MEME BY VUKIC tweet su giovanna pedretti 5 Giovanna Pedretti Giovanna Pedretti giovanna pedretti e il marito titolari del ristorante le vignole giovanna pedretti titolare del ristorante le vignole 1 giovanna pedretti titolare del ristorante le vignole 2 tweet su giovanna pedretti 3 giovanna pedretti STAMPA E TV NON FATEVI VEDERE PIU - STRISCIONE A SANT ANGELO LODIGIANO