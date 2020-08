SELVAGGIA NON MOLLA BRIATORE: “È COLPA DEL VENTO SARDO. E DELLA PROSTATITE MOCCIOLOSA. MICA HA VIAGGIATO TRA SARDEGNA, ITALIA E MONTECARLO, FACENDO UNA CAPATINA NEI SUOI LOCALI A MONTECARLO, PENSANDO CHE QUEI SINTOMI POTESSERO ESSERE COVID. È LA PROSTATA” – INTANTO IL BARMAN DEL BILLIONAIRE È GRAVE IN TERAPIA INTENSIVA – L’ATTACCO AL SINDACO DI ARZACHENA UNA SETTIMANA FA: “COSA C’ENTRANO I DECIBEL CON IL VIRUS?” – VIDEO

1 – SELVAGGIA VS BRIATORE – NUOVA PUNTATA

Dal profilo Facebook di Selvaggia Lucarelli

È colpa del vento sardo. E della prostatite mocciolosa.

Flavio Briatore, in una (sua) patetica intervista al Corriere di oggi in cui l’intervistatrice sembra quasi credergli, dice che lui è andato in ospedale per una prostatite e “«Intanto che ero qui, ho fatto il tampone e ancora non so se sono positivo”. “Può darsi che sia positivo, coi venti forti della Sardegna”...

Alla domanda sulla polmonite sorvola. Non risponde praticamente a nulla.

Quindi: a) ora potrà dire che lui non ha proprio pensato al Covid perché aveva un’altra patologia e se la sfanga dall’accusa di aver sottovalutato i sintomi del Covid. Non ci ha proprio mai pensato, porello, mica avrebbe mai messo a rischio amici, clienti, dipendenti.

(Ah, il barman del Billionaire è in terapia intensiva. Per lui manco mezza parola. Gli auguri glieli facciamo noi) Fatto sta che il tampone chi torna dalla Sardegna dopo aver frequentato locali dovrebbe farlo subito e non “intanto che ero qui mi hanno fatto il tampone”. Lui martedì non ha ancora neppure i risultati, bizzarro.

b ) mica ha viaggiato tra Sardegna, Italia e Montecarlo, facendo una capatina nei suoi locali a Montecarlo, pensando che quei sintomi potessero essere Covid. È la prostata. La famosa prostata che dà come sintomi il raffreddore di cui ha parlato nell’intervista a Porro. E che gli ha diagnosticato Zangrillo al telefono. La speciale, inedita “prostatite mocciolosa”. (Zangrillo confermerà, come accadde con la famosa uveite di Berlusconi?)

C) “Può essere che abbia il Covid, coi venti che ci sono in Sardegna”. Questa è la migliore. Non si è eventualmente contagiato per lo stile di vita avuto in Sardegna, per il focolaio scoppiato al Billionaire, no.

È colpa del clima della Sardegna. Maledetta isola ventosa che oltre a spingere le vele, da quelle parti, trasporta il virus come fosse polline.

Chissà come mai non è ancora scoppiata un’epidemia tra i sardi che lavorano tutto il giorno esposti ai venti, ma magari sui campi o in cantieri o al porto o altrove. A proposito, ha chiuso anche il suo Cipriani a Montecarlo per alcuni dipendenti contagiati. Ammazza come tira forte il vento sardo.

Dunque, non si assume responsabilità di alcun tipo, Briatore svicola.

Ora, ieri s’era detto che magari Briatore avrebbe imparato qualcosa da questa brutta vicenda.

A quanto pare ha imparato qualcosa, sì. Che laddove non ci si può giocare la carta dell’arroganza, ci si gioca quella della fuga.

Magari aiutato dai venti, quelli lombardi però.

Un eroe.

2 – L'ESTATE CON IL CORONAVIRUS

Claudia Guasco e Giuseppe Scarpa per “il Messaggero”

Ciò che resta dei pazzi venticinque giorni dell'estate di Flavio Briatore in Costa Smeralda è il mesto finale. L'ultima magnum al Billionaire è stata sciabolata il 17 agosto, domenica sera l'imprenditore è entrato al San Raffaele: contagiato dal Covid, ha una polmonite bilaterale, è in isolamento ma non in terapia intensiva nel reparto solventi.

Che non è una sezione speciale, dettaglio che ha suscitato qualche polemica. A prendersi cura di lui è il professor Alberto Zangrillo, medico di fiducia con cui è in grande sintonia: entrambi hanno condiviso posizioni scettiche sul ritorno della pandemia. La realtà ha cambiato le carte in tavola.

Briatore aveva la febbre e «leggeri sintomi di spossatezza - fa sapere il suo staff - è stato sottoposto a un check up generale e resta sotto controllo medico». È solo un'infiammazione alla prostata, fa sapere l'amica Daniela Santanché, creando un clima da giallo.

STOP ANTICIPATO

In ogni caso è finita. Si spengono le luci sulle notti di Porto Cervo ma anche quelle del Cipriani di Montecarlo, altro locale lanciato dal tycoon: sigillato a scopo precauzionale a causa di due membri del personale positivi. Il coronavirus al Billio, come lo chiamano frequentatori, ha risparmiato giusto i parcheggiatori che lavoravano all'aperto e qualche addetto alle pulizie.

Per chi era nel locale non c'è stato scampo: 58 i casi positivi accertati su 87 tamponi, chi sta peggio è un barman sessantenne intubato ieri sera dopo che le sue condizioni sono precipitate. È il primo paziente in un letto di terapia intensiva nella Regione dopo mesi. La formula «a metà tra Mouline Rouge e Crazy Horse, ma dove si mangia anche bene», presentata dall'imprenditore non ha retto all'entusiasmo post lockdown: balli in pista, mascherine inesistenti, zero distanziamento sociale.

Il contagio avanzava, Briatore è stato costretto a fermare la stagione in anticipo sconfessando nei fatti il suo negazionismo - «Cosa c'entrano i decibel con il virus?» - e silenziando la polemica con Roberto Ragnedda, primo cittadino di Arzachena. Località a suo dire conosciuta «solo dal sindaco e due pecore». Ora Ragnedda invia all'imprenditore «auguri di una rapida guarigione», mentre Acciaro non si trattiene: «I ragazzi della Roma bene hanno fatto le feste al Billionaire e si sono infettati.

A queste feste c'erano anche tanti adulti. Al Billionaire sicuramente qualcosa non è andato per il verso giusto. Il problema non è la Sardegna. Se tutti si fossero attenuti alle misure che avevamo dato anche per le discoteche, ora chiuse, i contagi non ci sarebbero stati».

E invece adesso si fanno tamponi in tutta la Sardegna: locali, camping, villaggi turistici. Accade a San Teodoro, dove test a tappeto vengono eseguiti tra il personale di bar e locali notturni: cinque i positivi accertati in paese, un barista di cinquant' anni ricoverato nel reparto malattie infettive dell'ospedale di Sassari e quattro suoi colleghi.

«Prosegue il lavoro di tracciamento nel nostro comune per avere un quadro preciso - rassicura il sindaco Domenico Manninori - L'analisi viene fatta tra i lavoratori dei luoghi di intrattenimento. Il numero di positivi è sino a oggi molto contenuto e sono già tutti in quarantena obbligatoria. A livello recettivo la situazione è tranquilla e non vi sono elementi di preoccupazione».

TEST NEI CLUB E NEI CAMPEGGI

Non altrettanto a Porto Cervo, dove il gestore del Sottovento, una delle discoteche più frequentate della Costa Smeralda, è ricoverato da due giorni a Sassari dopo essere risultato positivo al Covid: è grave e sottoposto ad alti flussi di ossigeno, fanno sapere i medici.

Solo ieri però il locale ha annunciato la chiusura in via precauzionale: era rimasto aperto dopo l'ordinanza regionale poiché svolge anche servizio di ristorante e piano bar, nell'ultima settimana tra i tavoli sono stati avvisati il calciatore del Milan Zlatan Ibrahimovic, l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic (positivo) e il conduttore Paolo Bonolis.

A Baja Sardinia test su tutti i sessanta dipendenti del Phi Beach, esclusivo disco club sulle rocce di Forte Cappellini: anche qui, stando a ciò che trapela, il numero di contagiati è elevato. Mentre salgono a 61 le persone colpite dal virus nel camping Isuledda, a Cannigione, nel territorio di Arzachena.

Quattro casi sono stati riscontrati lo scorso fine settimana fra gli ospiti, gli altri sono emersi ieri dopo i tamponi eseguiti sui circa 150 dipendenti. In base al dato finale l'Ats potrebbe decidere di estendere i test anche sui 1.800 ospiti del villaggio-camping a due passi dalla Costa Smeralda. Per motivi di ordine pubblico è stato deciso di procedere per gradi. Anche se il rischio di un nuovo focolaio appare concreto.

