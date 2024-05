SEMBRA “COCA”, MA NON È – IN FRANCIA STA IMPAZZANDO UNA POLVERINA LEGALE CHE SOMIGLIA MOLTO ALLA COCAINA, SIA PER EFFETTI CHE PER FORMA: SI CHIAMA “SNIFFY”, SI PIPPA COME LO SI FA CON LO STUPEFACENTE E GARANTISCE UN BOOST DI FORZA PER 20-30 MINUTI. IL COSTO? MOLTO PIÙ BASSO DELLA COCAINA: SOLO 14 EURO AL GRAMMO – ALL’INTERNO, SOSTANZE ENERGIZZANTI DI VARIO GENERE. LA SOSTANZA E' PROMOSSA DAGLI INFLUENCER MA I TABACCAI SI RIFIUTANO DI VENDERLA... - VIDEO

Estratto dell’articolo di Francesco De Remigis per www.ilgiornale.it

SNIFFY

Per decine di influencer, è d'obbligo provarla per stare sempre «al top». E così che in Francia è iniziata una battaglia a distanza: tra chi vive la vita da uno schermo digitale dispensando suggerimenti ai giovanissimi e chi ogni giorno sta a contatto con la clientela, riuscendo a coglierne al primo sguardo tendenze, gusti e dipendenze. Sono i tabaccai, che hanno scelto di sfidare la moda del momento: «Sniffy».

È una semplice polvere bianca aromatizzata al gusto fragola, menta, lime o frutto della passione. Teoricamente riservata agli adulti, promette di «aumentare istantaneamente la tua energia per 20-30 minuti». Contiene caffeina, taurina e creatina. Poi arginina, citrullina, beta-alanina e maltodestrina. […]

SNIFFY

«Sniffy» sta infatti facendo immediata presa sui ragazzini grazie alla rete, e per gli esperti rischia di portare a ben altri vizi. Ha infatti il colore e l'aspetto della cocaina, si vende al grammo tra i 14 e i 20 euro e si «prende» allo stesso modo, direttamente dalla narice del naso grazie a una speciale mini-cannuccia fornita di serie.

Già distribuita in Austria, Germania e Svizzera, da settimane «gira» in Francia, promossa come cocktail perfetto per far festa grazie alle proprietà eccitanti. Governo in allarme per l'inevitabile associazione con la coca e ministro della Salute, Frédéric Valletoux, pronto a vietarla. L'ha definita «spazzatura». Ma per ora è perfettamente legale. Quel suo «appena potremo», riferito alla messa al bando, fa emergere una chiara forma di impotenza. […]

SNIFFY

Centinaia di tabaccai di Francia si sono dunque rifiutati di metterla in vendita, nonostante le proposte pressanti dei fornitori. In altri prevale però l'interesse commerciale. La richiesta è in ascesa. Se la «diga» dei tabaccai crolla, ci sarebbe un effetto valanga.

Per chi la vende, non c'è infatti modo di sapere se i consumatori rispetteranno la dose raccomandata: non si dovrebbero superare i due grammi al giorno, fa sapere l'ideatore. Neppure fosse un medicinale.