DAGONEWS

tossicodipendenti strafatti di tranq a philadelphia

Sembra “The Walking Dead”, e invece è Philadelphia nel 2023. Sta facendo il giro dei media di tutto il mondo un nuovo, scioccante, filmato, in cui si vedono alcuni tossicodipendenti completamente “zombificati”, che ondeggiano in un marciapiede di Filadelfia, dopo la visita di Vivek Ramaswamy, candidato alle primarie repubblicane (molto più a destra di Trump), nella cosiddetta "zona di guerra" della città, governata dai democratici.

Sono stati avvistati diversi individui piegati, senza alcun controllo dei loro arti, in un angolo della città stracolmo di rifiuti che manco Roma. Il quartiere in questione, Kensington, è considerata la "ground zero" dell'epidemia di droga che sta “infettando” la città: spesso si aggirano, tra la monnezza, i tossici che si iniettano di tutto, anche durante il giorno.

tossicodipendenti strafatti di tranq a philadelphia 2

Un disastro, che sarebbe stato alimentato da un aumento esponenziale nel consumo di Xylazina, anche nota come "tranq", un sedativo letale usato per potenziare gli effetti di eroina, fentanil e cocaina. La cosiddetta "droga zombie" ha effetti devastanti su chi la consuma: pelle che si stacca, pustole, chiazze e piaghe sulla pelle con la carne in decomposizione. Talvolta, è necessaria addirittura l'amputazione. Il candidato del Partito Repubblicano Vivek Ramaswamy, che ha visitato il sito nell'ambito della sua campagna elettorale, ha dichiarato che la triste situazione delle strade di Philadelphia si è trasformata in un "mercato della droga a cielo aperto".

tossicodipendenti strafatti di tranq a philadelphia 3 tossicodipendenti strafatti di tranq a philadelphia tossicodipendenti strafatti di tranq a philadelphia 1 vivek ramaswamy tra le strade di philadelphia tossicodipendenti strafatti di tranq a philadelphia 5 tossicodipendenti strafatti di tranq a philadelphia 4