SEMBRA TALCO MA NON È – TAYLOR MEGA CORRE AI RIPARI DOPO CHE UNA MISTERIOSA STRISCIA DI POLVERE BIANCA È COMPARSA SULLO SFONDO DI UNO DEI SUOI VIDEO - “NON PIPPO COCAINA, È MAGNESIO” DICE LECCANDOSI IL DITO DI POLVERE BIANCA ESTRATTA DA UN BARATTOLO – LA BOMBASTICA INFLUENCER HA PARLATO DEL SUO PASSATO DA EROINOMANE, MA OGGI UN MERDONE DEL GENERE LE FAREBBE PERDERE RICCHI SPONSOR… - VIDEO

Da "www.ilsussidiario.net"

taylor mega e la polverina sul comodino 3

Taylor Mega nella bufera, ancora una volta. Non è passata inosservata un’immagine in cui si vede la giovane influencer a letto, stavolta però non è il suo primo piano a catturare l’attenzione, ma lo sfondo. Si vede il comodino e in particolare una strana striscia bianca sopra di esso. In molti hanno pensato subito a qualche droga, così il video si è rapidamente diffuso sui social rimbalzando da Instagram su Twitter.

Taylor Mega quindi è finita nell’occhio del ciclone per questa Instagram Stories. Allora per placare le polemiche è intervenuta nuovamente sui social spiegando che si trattava di magnesio, non di cocaina come molti sui social avevano insinuato. La sua spiegazione però non ha convinto i followers, che quindi l’hanno attaccata con ironia: «Ma perché Taylor Mega si prepara delle strisce di magnesio sul comodino», scrive ad esempio un utente su Twitter non comprendendo la spiegazione dell’influencer.

taylor mega e la polverina sul comodino 1

TAYLOR MEGA “NON PIPPO COCAINA” MA SUI SOCIAL…

«Allora ragazzi, io non pippo cocaina. Ci tenevo a spiegare la storia di oggi del comodino. Questo è magnesio», dice Taylor Mega in una Instagram Stories, mostrando un barattolo da cui estrae della polvere. «Ha la stessa consistenza, cosa devo fare?», dice sorridendo, probabilmente intuendo il fatto che effettivamente quella immagine poteva trarre in inganno le tante persone che la seguono sui social.

taylor mega 8

Per dimostrare comunque che quello era magnesio, ne raccoglie un po’ con le dita e poi lo assume con la lingua. Tra utenti scioccati e altri divertiti dalla spiegazione di Taylor Mega, la vicenda è diventata virale. «Adesso son curiosa di sapere che scusa userà Taylor Mega per quella roba sul comodino che si vede nelle stories», aveva scritto un utente su Twitter, come tanti del resto. La spiegazione della giovane influencer non si è fatta attendere, eppure non è stata sufficiente per archiviare il caso.

taylor mega 2 taylor mega 5 taylor mega e la polverina sul comodino 2 taylor mega 3 taylor mega 4 taylor mega 6 taylor mega 7 taylor mega TAYLOR MEGA taylor mega copertina calendario for men taylor mega 1 taylor mega (2) taylor mega (1) taylor mega grande fratello taylor mega lato b (2) taylor mega lato b taylor mega taylor mega 2 TAYLOR MEGA taylor mega 3 taylor mega 1